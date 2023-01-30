В Ростове нашли мужчину, который потерялся 25 лет назад

Мужчине помогли неравнодушные жители Ростова. Фото: отряд "ЛизаАлерт".

В Ростове жители одного из домов помогли дезориентированному мужчине, которого увидели во дворе. Незнакомец был легко одет, с трудом понимал, где находится и не мог вспомнить близких. Тогда люди обратились в отряд «ЛизаАллерт» — а добровольцы выяснили, что найденный пропал в еще 25 лет назад.

28 января на горячую линию организации позвонила ростовчанка Елена. Женщина обратила внимание на мужчину, который лежал во дворе ее дома в очень легкой одежде. Выяснилось, что незнакомец дезориентирован и может назвать только имя «Юрий» — все остальное помнил плохо.

Елена и ее соседи не оставили мужчину в беде: дали теплые вещи, напоили горячим чаем и вызвали скорую. В это время на место приехали волонтеры «ЛизыАлерт», которые умели разговорить дезориентированного человека.

— Терпеливо, по крупицам, они смогли узнать, что мужчину зовут Такахо Юрий Даутович и даже его адрес. В Адыгее, — рассказывают в отряде.

Искать родственников Юрия Даутовича начали волонтеры из Ростовской области и из Адыгеи. В итоге они нашли номер его предположительного родственника. Поднявший трубку на том конце провода оказался племянником мужчины. Он рассказал, что это его дядя, ему 61 год, и 25 лет назад он пропал.

— До последнего родственники боялись поверить в чудо. Инфорг высылает фотографию и получает долгожданное: «Да, это он!» — вспоминают волонтеры.

Практически сразу родственники выехали за Юрией Даутовичем в Ростов. В данным момент мужчина уже с близкими в родной республике.

— Спасибо всем, кто участвовал в возвращении Такахо Юрия Даутовича домой, к родным и близким. Мы будем помнить эту историю, и всегда верить, что тот, кого мы ищем - жив. И обязательно найдется.

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