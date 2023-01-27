Теряют память и забывают, куда шли: В Ростовской области волонтеры нашли живыми 578 человек за год

В среднем в области пропадают три человека в день. Фото: Станислав Надалинский.

Это была одна из самых обсуждаемых тем недели. В Ростове-на-Дону женщина на девятом месяце беременности не на шутку перепугала и своих родных, и волонтеров, и просто неравнодушных к чужой беде горожан.

Днем 46-летняя Инна (имя изменено, - прим. авт) вышла из дома в продуктовый супермаркет, а обратно так и не вернулась. В этот же день развернулись поиски, но женщина, словно в воду канула. Были просмотрены сотни камер, опрошено огромное количество людей, листовки с ее изображением распространяли в сети интернет. К частью, на четвертый день ее нашли. Живой и здоровой. Вот только в сотне километров от Ростова. Женщина потеряла память.

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- В среднем в Ростовской области пропадают три человека в день, - поделилась с «КП-Ростов-на-Дону» представитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Ави Садовская. - Хотя такое утверждение немного неточное, потому что здесь присутствует определенная сезонность.

Когда люди ходят в лес за грибами и ягодами, заявок всегда больше, а зимой, когда за городом ничего интересного не происходит, пропавших, как правило, меньше.

В 2022 году в ростовское отделение "ЛизыАлерт" поступило 910 заявок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Всего же в Ростовской области, - продолжает волонтер, - к нам в ростовское отделение «ЛизаАлерт» в 2022 году поступило 910 заявок. Из них найдены живыми 578 человек, погибшими - 73 человека. Найдены родные – у 101 человека. Последнее - это, так называемый, обратный поиск: когда мы видим дезориентированного человека, или когда нам рассказывают про него, а мы находим его родных.

К сожалению, проблема с памятью - одна из основных причин пропажи людей по нашей статистике. Из-за этого люди чаще всего теряются осенью — весной, когда обостряются проблемы с давлением, и люди забывают куда они шли.

ФАКТОРЫ РИСКА

Ростовский врач-психотерапевт Анастасия Малышкина рассказала, что может предшествовать внезапной амнезии, и факторах риска, которые приводят к такому расстройству памяти.

- Это гипертоническая болезнь, черепно-мозговые травмы, интоксикация алкоголем, переизбыток лекарственных средств, - перечисляет врач. - Это могут быть и какие-то психотравмирующие события в жизни человека – военные действия, ДТП, смерть близкого человека. Любые состояния, представляющие угрозу жизни пациента, могут привести как к кратковременной, так и к острой потере памяти.

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" во время поисков беременной ростовчанки. Фото: "ЛизаАлерт".

Даже чрезмерные эмоциональные нагрузки, переутомления, стрессы могут быть факторами риска.

Зачастую этим состояниям что-то предшествует: цифры высокого давления, головокружения, перебои в работе сердца, помутнение зрения, депрессивное состояние, галлюцинаторный синдром, который пациент скрывал от всех или не замечал его. Просто человек это игнорирует, не замечает, не обращается вовремя к врачу. И надеется, что его «пронесет», что все пройдет. Но, к сожалению, такого не происходит.

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