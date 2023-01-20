«Не узнает даже свою квартиру!»: Потерявшую память 46-летнюю беременную ростовчанку четверо суток искали волонтеры и полиция

Женщину искали и волонтеры, и оперативники. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Ростове-на-Дону четыре дня в напряжении были оперативники, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Сотни человек искали 46-летнюю Инну (имя изменено – прим. ред.). Женщина на девятом месяце беременности, вынашивающая под сердцем дочь, вышла из дома, расположенного в Октябрьском районе города, в магазин, а обратно так и не вернулась. К счастью, эта история оказалась с хорошим концом. Ее нашли. Но окончательная точка еще не поставлена. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности происшествия.

ПРОЧЕСАЛИ ПУСТЫРИ И ПОДВАЛЫ

Уже в первый день исчезновения были развернуты масштабные поиски. Было очевидно: выключить телефон и гулять или гостить у знакомых Инна не могла. Во-первых, женщина ждала из командировки мужа, во-вторых, она никогда бы не стала так пугать дочерей. Да и в принципе такое проведение ей было не свойственно. Вначале родные решили, что у женщины начались роды.

- Первым делом обзвонили ростовские больницы, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» дочь Инны. – Но там мамы не было. Врачи нам подсказали обратиться к волонтерам отряда «Лизы Алерт». Мы так и поступили.

В этот же вечер активисты начали прочесывать район: искали женщину и в подвалах, и на пустырях.

По камерам наружного наблюдения удалось отследить маршрут Инны. Оказалось, что она дошла до магазина, потом вышла из него, села в автобус, который шел в сторону дома.

Служебные собаки также взяли этот след, оборвавшийся на остановке городского транспорта.

ВЕРИЛИ, ЧТО ЖИВА

На следующий день уже было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», был запрошен биллинг звонков. Волонтеры продолжали прочесывать окрестности. К ним подключились и неравнодушные ростовчане. А близкие Инны крепились, как могли. Все верили, что она жива и невредима.

За четыре дня поисков была обследована территория протяженностью 110 километров, а дочками выпито немало успокаивающих средств. И вот, наконец, добрые новости! Инна нашлась!

- Она была Гуково, там живет наша бабушка и там мама прописана, - говорит дочь.

Инна сама не может объяснить, как оказалась в этом городе. Дело в том, что она потеряла память. При этом деньги и документы оказались с нею.

"НЕ НАДО ОПУСКАТЬ РУКИ"

- Судя по всему, мама не стала жертвой нападения. У нее нет видимых травм, - продолжает дочь.

А сама Инна с трудом узнает даже близких. Не помнит она и свою квартиру.

- Мама уже дома, я нахожусь с ней рядом. Когда я начинаю говорить факты из ее биографии, к примеру, дату рождения, она что-то припоминает. Вообще, она, в основном, молчит, - продолжает дочь.

Сейчас женщине предстоит серьезное обследование. К счастью, на ход беременности эта ситуация не повлияла.

- Вы знаете, когда я раньше читала новости о том, что человек вышел из дома и не вернулся, то просто не понимала, как такое возможно. Никогда не думала, что сама окажусь в подобной ситуации. Сейчас могу сказать, что если случилась такая беда, не надо опускать руки. И верьте в счастливый исход, - сказала собеседница.

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