46-летнюю беременную ростовчанку нашли в сотне километров от дома

Родные женщины искали ее вместе с полицией и волонтерами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре дня за судьбой 46-летней беременной ростовчанки следила вся страна. Известно, что 16 января Ирина Кривуля вышла из дома в магазин и пропала. Родные женщины искали ее вместе с полицией и волонтерами.

Просмотрели десятки камер видеонаблюдения в Ростове, а нашли - в сотне километров от дома.

"УШЛА И НЕ ВЕРНУЛАСЬ"

В тот день Ирина, женщина находится на девятом месяце беременности, ждала возвращения отца своего ребенка из командировки. Отправилась в продуктовый магазин недалеко от дома.

- А еще она хотела зайти к взрослым дочкам в гости (они жили отдельно, - прим. авт.), - расскажет потом подруга Ирины.

Однако вечером домой Ирина так и не вернулась. Родные и близкие сразу забили тревогу: раньше с ростовчанкой ничего похожего не происходило.

Ирину искали несколько дней. Фото: архив семьи/отряд "ЛизаАлерт"

- Мамин телефон уже был выключен. Мы сразу сообщили об ее исчезновении в полицию и волонтерам. Уже в ту же ночь я вместе с активистами прочесывала район, - вспоминает дочь пропавшей Алина.

"ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ - НЕЛЬЗЯ!"

На камерах видеонаблюдения видно, как Ирина спокойно идет по улице, потом выходит из магазина - в руках пакет с продуктами, садится в автобус, чтобы доехать домой остановку (так она всегда делала, когда сумки были тяжелыми, - прим. авт.) и на этом ее след пропадает.

Волонтеры расклеивали листовки с изображением пропавшей по всему городу. Призвали горожан поделиться записями видеорегистраторов.

- Женщина на девятом месяце беременности, могла выбиться из сил, замерзнуть, трамвироваться - останавливаться нельзя! - призывали поисковики. - Прямо сейчас на улицах города, у заброшенных зданий добровольцы с надеждой светят фонариками за каждый куст, изо всех сил стараясь успеть.

"МАМУ НАШЛИ В ГУКОВО"

Вместе с кинологами и их собаками тщательно проверялась местность в районе железной дороги и берега реки. А уже вечером 19 января стало известно: Ирина нашлась.

Родным не терпится обнять Ирину. Фото: архив семьи/отряд "ЛизаАлерт"

- Найдена. Жива, - написали на странице отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.

Как рассказала "КП - Ростов-на-Дону" дочь Ирины, ее беременная мама находится в сотне километров от Ростова.

- Я знаю, что маму нашли в Гуково, - поделилась Алина в беседе с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону". - Там живет наша бабушка, мама там прописана. Но говорит, что не помнит: ни как там оказалась, ни что с ней вообще было. Я раньше, когда читала новости о том, что человек вышел из дома и не вернулся, не понимала, как такое вообще случается.

Сейчас дочь едет к маме, чтобы обнять самого близкого и родного человека.

- Спасибо всем, кто участвовал в поиске, распространял информацию и просто переживал за женщину и всматривался на улицах в лица прохожих, - поблагодарили за неравнодушие дончан волонтеры отряда "ЛизаАлерт" Ростовской области.

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