Прочесывают подвалы и лесопосадки: Четвертый день в Ростове ищут 46-летнюю беременную, которая ушла в магазин и не вернулась

Четвертый день в Ростове ищут 46-летнюю беременную, которая ушла в магазин и не вернулась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону пошли четвертые сутки со дня исчезновения 46-летней Ирины Кривули. Женщина, которая находится на девятом месяце беременности, вышла из дома, расположенного на Таганрогской, днем, 16 января. Обратно она так и не вернулась. Вестей о ней тоже нет. Мобильный телефон - выключен.

ПРОПАВШАЯ ПОПАЛА НА КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ

Известно, что она зашла в магазин за продуктами, оттуда вышла с желтым пакетом, затем села в автобус, следующий по 49-ому маршруту "Стройгородок-ТЦ". С этого момента ее след обрывается.

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, проверяются все версии, в том числе, и криминальные. Оперативники опросили уже и гражданского мужа Ирины, и двух ее взрослых дочерей. Но пока все указывает на то, что никто из родственников и знакомых не причастен к исчезновению ростовчанки, которая вот-вот должна родить третью девочку.

Ирина готовится стать мамой в третий раз. Фото: из архива семьи

Также известно, что в день исчезновения Ирина ждала из командировки мужа, вероятно, поэтому отправилась в магазин за продуктами. Женщина собиралась приготовить к приезду супруга вкусный ужин.

По словам подруги, которая одной из последних общалась с пропавшей по телефону в день исчезновения, Ирина хотела в тот день навестить еще и дочерей, которые живут неподалеку. Но до них так и не дошла.

Кстати, камеры наружного наблюдения засняли женщину. На кадрах она спокойным, прогулочным шагом идет по улице Таганрогской в направлении продуктового.

Активисты и родные обзвонили все больницы: но Ирины нигде нет.

РОДНЫЕ ВЕРЯТ, ЧТО МАМА ВЕРНЕТСЯ

По словам волонтеров «Лизы Алерт», активисты уже прочесали 110 километров. Осмотрены полностью улицы Таганрогская и Оганова, в том числе – подвалы домов, берег реки Темерник, захватили и участок вдоль оживленного проспекта Нагибина.

- Просмотрено более 30 камер, расклеено более 400 ориентировок. К поиску подключились и жители района, в котором живет Ирина, - говорит собеседница "КП-Ростов-на-Дону".

Если вам что либо известно о местонахождении Ирины Кривули, сообщите об этом по указанным телефонам. Фото: "Лиза Алерт Юг".

А еще в поисковом отряде «Лиза Алерт» обращаются ко всем неравнодушным: - Помочь беременной женщине вернуться домой может каждый - посмотрите на ориентировку, особенно если вы живете в районе улиц Таганрогская, Оганова, Гагринская, Дебальцевская, Никулиной, Кривоноса, Мельникова, Тимошенко, пр-т Горшкова. Если вы 16 января после 12:00 проезжали эти улицы и у вас есть видеорегистратор – посмотрите, пожалуйста, видеозаписи или передайте нам для просмотра. Большой помощью поиску была бы печать цветных ориентировок.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону писала о том, что родные верят, что с Ириной все в порядке, и очень ждут ее дома.

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- Мамин телефон уже был выключен. Мы сразу сообщили об ее исчезновении в полицию и волонтерам. Уже в ту же ночь я вместе с активистами прочесывала район, - рассказывает ростовчанка (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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Самой Елене тоже пришлось несладко. Она потеряла много крови, перед медиками стоял вопрос: дать женщине родить самой или оперировать. В итоге малышка Есения весом 2 килограмма 600 граммов появилась на свет сама. Недоношенную кроху поместили в бокс в отделении реанимации, но маму туда пускают. Она уже видела свою малышку, а на вечер назначено первое кормление.

Елена, не ожидая, что родит раньше срока, никакой сумки в роддом с собой в поездку не брала и оказалась в чужом городе без всего необходимого (подробности)