В Ростове нашли пропавшую 46-летнюю женщину на 9 месяце беременности

Родня забила тревогу в тот же день: взрослые дочери искали маму по больницам. Фото: отряд "ЛизаАлерт".

Без вести пропавшую в Ростове 46-летнюю беременную женщину на девятом месяце нашли на четвертые сутки поиска. Ее обнаружили в 120 километрах от донской столицы. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили родные Ирины Кривуля.

В последний раз Ирина выходила на связь 16 января, днем она вышла в магазин, позже собиралась навестить дочерей и пропала. Вечером ее объявили в розыск. Женщину искали родные, полиция, волонтеры прочесывали местность.

Вечером 19 января, на четвертый день поисков стало известно, что Ирина жива и где она находится.

- Мне позвонила бабушка, говорит, мама пришла к ней, - делится дочь Алина. - Она находится в Гуково, и там прописана мама.

Где все это время находилась мама, родным еще предстоит узнать.

- Бабушка говорит, мама ничего не помнит, - добавила девушка.

Также Алина с радостью сообщила, что мама здорова. Бабушка не увидела у нее никаких синяков.

Беременную на девятом месяце искали по больницам, но у родственницы она появилась в положении.

Скоро дочери встретятся с мамой.

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На кадрах видно женщину в длинном пуховике, коричневых ботинках и шапке с небольшой сумочкой в руках. Она снята со спины, но родные узнают эти вещи и знакомую походку — точно Ирина. Прогулочным шагом она идет по улице, ничем не выражая беспокойства (подробности)