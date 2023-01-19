В Ростове пропавшая без вести 46-летняя беременная женщина попала на камеры уличного наблюдения

В последний раз Ирина выходила на связь 16 января. Фото: архив семьи/отряд "ЛизаАлерт"

Без вести пропавшая 46-летняя ростовчанка на девятом месяце беременности попала на камеры видеонаблюдения в Ростове. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». Ирину Кривуля уже четвертые сутки ищут родные, правоохранители, волонтеры, ведь ей в любой момент может понадобиться срочная медицинская помощь. Рассказываем подробности.

НИКУДА НЕ СПЕШИЛА

На кадрах видно женщину в длинном пуховике, коричневых ботинках и шапке с небольшой сумочкой в руках. Она снята со спины, но родные узнают эти вещи и знакомую походку — точно Ирина. Прогулочным шагом она идет по улице, ничем не выражая беспокойства.

Как объяснила корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» дочь пропавшей Алина, в этот день Ирина ждала возвращения из командировки мужа.

– Мама планировала купить продукты, чтобы приготовить ужин к его возвращению, а потом поехать в гости ко мне с сестрой, - рассказала девушка.

Правда, о своих планах мама дочерей предупредить не успела, а сообщила только подруге. Когда вечером та позвонила дочкам, чтобы спросить, благополучно ли Ирина к ним добралась, все забеспокоились. Пытались связаться с ней, но ее телефон был отключен. Тогда сразу же обратились в полицию и к волонтерам.

ПОБЕГ?

Правоохранителям и поисковикам удалось установить маршрут пропавшей в день исчезновения.

Около трех часов дня женщина вышла из дома на улице Таганрогской, зашла в супермаркет, а из него вышла уже с желтым пакетом в руках. После чего дошла до остановки общественного транспорта и села в автобус № 49 в сторону дома.

- Мама часто возвращалась на этом автобусе, чтобы не нести сумки, - пояснила Алина.

Также девушка считает, что это не мог быть побег от супруга. Со своим гражданским мужем Ирина жила два года, отношения у них, по словам дочери, хорошие, мама о ссорах не говорила, а в феврале они ждали появления дочки.

- Вместе с сотрудниками полиции и следственного комитета удалось проверить многие камеры, городские группы проводили опрос и распространяли ориентировки, а в это же время вместе с кинологами и их собаками тщательно проверялась местность в районе железной дороги и берега реки, - рассказали в отряде «ЛизаАлерт».

Родня забила тревогу в тот же день: взрослые дочери искали маму по больницам. Фото: отряд "ЛизаАлерт"

«ПРОВЕРЬТЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ!»

При этом появляются сообщения, что женщину могли видеть и в центре города.

- Мне рассказали, что видели ее на Островского сегодня, - сообщила в ночь на 19 января ростовчанка. - Что села она в машину, и поехали в сторону Батайска.

Волонтеры отрабатывают и эту версию. И продолжают прочесывать местность. К ночи на 19 января поисковики прошли более 110 километров.

- Женщина на девятом месяце беременности, могла выбиться из сил, замерзнуть, трамвироваться - останавливаться нельзя! - призывают поисковики. - Прямо сейчас на улицах города, у заброшенных зданий добровольцы с надеждой светят фонариками за каждый куст, изо всех сил стараясь успеть.

Волонтеры распространили по округе ориентировки пропавшей. Фото: отряд "ЛизаАлерт"

Помочь беременной женщине вернуться домой может каждый, напоминают поисковики.

- Посмотрите на ориентировку, особенно если вы живете в районе улиц Таганрогская, Оганова, Гагринская, Дебальцевская, Никулиной, Кривоноса, Мельникова, Тимошенко, проспекта Горшкова, - обращаются к ростовчанам и гостям города добровольцы. - Если вы 16 января после 12:00 проезжали эти улицы и у вас есть видеорегистратор – посмотрите, пожалуйста, видеозаписи или передайте нам для просмотра.

АЛЛО!

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, сообщить об этом можно по номеру горячей линии 8-800-700-54-52.

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