Ничего не помнил, только плакал: Ростовчане рассказали, как нашли мужчину, пропавшего 25 лет назад

В поисках участвовали волонтеры из двух регионов. Фото: Станислав Надалинский.

В субботу утром во дворе дома № 40а на улице Российской ростовчанка Оксана Кулиш увидела на земле пожилого мужчину: он был босиком, в летних брюках и легкой курточке.

Оксана позвонила своей приятельнице Елене Батыгян, живущей в том же доме, позвала на подмогу. Та спустилась, потрусила человека за плечо: «Мужчина, вам плохо?». Запаха перегара не было. Когда незнакомец очнулся, женщины помогли ему подняться на ноги и посадили на скамейку. Он начал плакать.

- Помогите, - сквозь слезы просил пожилой человек.

- Что с Вами случилось?

- Я не знаю.

Жители дома увидели 61-летнего мужчину в легкой куртке и летних брюках. Фото предоставлено героями публикации.

Елена пыталась узнать личность мужчины и место жительства, чтобы отвезти домой. Но он помнил только, что его зовут Юрий и он из Адыгеи. Больше ничего рассказать не мог. Все время плакал.

Оксана, живущая на первом этаже, сбегала домой за теплыми вещами мужа. Подруги одели замерзшего Юрия, напоили горячим чаем и сообщили о нем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов передали информацию в службу «скорой помощи» – потеря памяти требует медицинского обследования и лечения.

- Когда бригада «скорой» забрала Юрия, я вздохнула с облегчением: теперь человек хотя бы в тепле… Но через пятнадцать минут мне позвонила Оксана и сказала, что он снова сидит на скамейке в нашем дворе. Юрий сказал, что ему сделали укол и отпустили. Я позвонила в службу «112», рассказала о ситуации. Мне пообещали прислать еще одну бригаду. Вот только дедушку так никто и не забрал, мол, он отказался от госпитализации. Но разве может дезориентированный человек осознавать грозящую ему опасность? – недоумевает ростовчанка.

Неравнодушные жители напоили Юрия горячим чаем, дали теплые вещи и связались с волонтерами. Фото предоставлено героями публикации.

Юрий очень замерз, поэтому Оксана привела его к себе домой и накормила. Дедушка благодарил и продолжал плакать.

Тем временем Елена Батыгян разместила информацию о потерявшемся человеке в социальных сетях. Начала с группы «Помощь фронту Донбасса», в которой состоит волонтером. Потом подключила единомышленников из такого же объединения в Железноводске. Там ей дали контакты поискового отряда «ЛизаАлерт» в Адыгее.

- Я обратилась в эту организацию, после чего со мной связались ее представители в Ростове. Благодаря их вмешательству Юрия все-таки удалось госпитализировать. Его отвезли в городскую Больницу скорой медицинской помощи, - рассказала Елена Батыгян.

Тем временем информация о потерянном мужчине облетела весь Интернет.

- Удивительно, как из-за одного человека поднялся народ! Мне звонили чиновники, волонтеры, простые жители… Кажется, всю Адыгею взволновала судьба земляка. А потом со мной связалась женщина, которая жила с ним по соседству в одном ауле. Она рассказала, что Юрий пропал двадцать пять лет назад! Вроде бы, воевал в Афганистане и попал в плен. Ему 61 год, зовут Такахо Юрий Даутович. У него остались жена и дочь, - говорит ростовчанка.

После того, как ростовчане нашли Юрия, его забрали в больницу. Фото: отряд "ЛизаАлерт".

Позже волонтер поискового отряда сообщила Елене радостную новость: родной брат и племянник Юрия уже едут за блудным родственником на машине. Жители Адыгеи прибыли ночью и ждали до утра, чтобы поговорить с лечащим врачом.

- Юрий узнал брата. И, может, вернувшись в родной дом, он вспомнит, что произошло с ним 25 лет назад, - говорит Елена.

Вчера утром родственники увезли дедушку на Родину. Прислали волонтерам сообщение, что доехали хорошо и очень поблагодарили за помощь.

А ведь не окажись на пути больного человека отзывчивых людей, эта история могла сложиться совсем по-другому…

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