Погода в Ростовской области на февраль 2023: дожди, снегопады и морозы до -17 прогнозируют синоптики

Погоде в феврале будет трудно определиться: идти снегу или лить дождю, а может и все сразу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростовской области в последний месяц зимы будет достаточно капризной. Какой будет погода в феврале 2023 «КП - Ростов-на-Дону» рассказала начальник донского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам главного синоптика региона, температура в феврале ожидается около или ниже нормы, а количество осадков — около или меньше нормы. В первой декаде будет преобладать относительно холодная погода. В некоторые дни пройдет снег и мокрый снег, в первой половине декады - с дождем. В отдельных районах осядут туманы, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

- Будет преобладать ветер южной четверти - слабый и умеренный, во второй половине первой декады ожидаются порывы до 14 метров в секунду, - комментирует Елена Назарова. - Температура воздуха в начале февраля - от -3 до +2, по северу до -6, дневная температура от 0 до +6. С середины декады ожидается понижение температуры на 2-4 градуса: она составит от -5 до 0 в ночные часы, по северу - до -9, а дневная - от -3 до +2.

К концу декады продолжится понижение температуры воздуха, и уже в ночные часы она составит от -9 до -3, при прояснения до -14 — 17, дневная от -8 до -1.

- Во второй декаде в отдельные дни ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, - продолжает синоптик. - Температура воздуха - от 0 до -5,при прояснениях до -13, дневная температура от -2 до +3.

В третьей декаде также ожидаются осадки, немного потеплеет. Ночью столбики термометров в разных районах будут показывать от -3 до +2, при прояснениях до -10, а днем от 0 до +5

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