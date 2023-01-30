Председатель донского ЗС предложил применять единые подходы к поддержке мобилизованных в каждом регионе страны

Александр Ищенко рассказал, какие еще меры поддержи для участников СВО и членов их семей появятся на Дону. Фото: ЗС РО

В Совете Федерации обсудили поддержку граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также помощь членам их семей. Круглый стол был организован сенатором от Заксобрания Ростовской области, первым заместителем Председателя Комитета СФ по конституционному законодательству Ириной Рукавишниковой. Председатель донского парламента Александр Ищенко напомнил, что в Ростовской области кроме федеральных мер поддержки действуют и региональные, пока что таковых – 23, но скоро список расширится.

ЗАКРЕПИТЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ БАЗОВЫЙ НАБОР МЕР ПОДДЕРЖКИ

- Анализ законодательства показывает, что, с небольшими различиями, примерно такие же решения принимаются в каждом субъекте. Однако размер установленных выплат и основания для их выплат отличаются в разных регионах, – прокомментировал председатель Заксобрания.

Александр Ищенко предложил на федеральном уровне закрепить обязательный для каждого региона базовый набор мер социальной поддержки, зафиксировать минимальные стандарты региональных выплат и перечень случаев, при которых появляются основания для этих выплат.

РАСШИРИТЬ СПИСОК СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Еще одно предложение спикера донского парламента касается учета дохода семей участников СВО при назначении социальных выплат. Правительством России принято решение о том, что при определении права на отдельные меры соцподдержки при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы мобилизованного.

Александр Ищенко считает нужным распространить этот подход на все случаи, когда предоставление мер социальной поддержки зависит от критерия недостаточности доходов семьи. А еще парламентарий предложил распространить подход к социальным гарантиям мобилизованных и на добровольцев - участников специальной военной операции.

Ирина Рукавишникова, в свою очередь, отметила, что предложения, прозвучавшие на круглом столе, будут рассмотрены парламентской координационной группой по поддержке СВО, которую возглавляет Андрей Турчак.

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