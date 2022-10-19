«Моя работа - помогать людям выпустить пар!»: Ростовский юморист рассказал, почему сейчас важно продолжать шутить

Марк часто импровизирует на публике. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ4.

Сегодня, когда стендапкомики и юмористы, благодаря телевизионным программам стали такими же звездами как и актеры театра, кино и шоу-бизнеса. И, как результат, появилось немало новых артистов из разных регионов России, которые бы хотели построить свою карьеру в сфере юмора. Среди них есть герои и из Ростовской области.

Постоянный участник хейт-шоу «Прожарка» (сезон стартовал в октябре на телеканале ТНТ4, - прим. авт.), Марк Сергиенко из Семикаракорска. Он рассказал корреспонденту "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону", как воспринимают его юмор зрители и почему он продолжает шутить даже сейчас.

ДУМАЛ, ЧЕМ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ

Сам Марк родился в городе, что в двух часах езды от Ростова. По мнению молодого юмориста, принадлежность к Семикаракорску косвенно влияет на характер его шуток, впрочем, как и его семья, все окружение.

- Я шучу и думаю так, потому что родился и вырос там, - поясняет Марк.

По признанию комика, он долго думал о том, как может окружающим его людям сейчас, в это непростое для всех время.

- И понял, что моя профессия – комик, я могу шутить. Это моя работа: помогать людям выпустить пар, не унывать, показать, что мы не одиноки. И я должен продолжать ее делать, - считает артист.

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В то же время комик замечает, что юмор помогает собраться духом и ему самому. На живых выступлениях старается шутить про актуальные события - так, по его мнению, людям проще справиться с тяжелым информационным фоном. Артист даже себя самого рассматривает в качестве предмета для шуток и хейта.

- У меня никогда не было проблем с самоиронией, мне все нравится, - заявляет комик.

«ЭТО МЭР ПРИШЕЛ!»

Но далеко не всегда публика воспринимала артиста однозначно положительно. Как-то, вспоминает Марк, во время одного из выступлений мужчина выхватил у него из руки микрофон и сказал, что тот несет полную чушь.

- Мне пришлось отшутиться: сказать, что это пришел мэр города, в котором я выступал, - смеется парень. - Я вообще люблю сказать что-то не заготовленное, потому что в этом всегда есть живая эмоция. Люди видят, что ты живой человек, а не говорящая кукла. Обычно после даже маленькой импровизации люди подключаются к шуткам лучше.

Другое дело - запись передачи: во время съемки главное - чтобы по итогу получилось хорошо.

- Через камеру виден страх в глазах, все движения, - поясняет артист. - Поэтому во время съемки главное - все делать уверенно, а на монтаже все остальное подправится.

Впрочем, настоящий юморист видит комичные ситуации во всем. Как-то Марк заказал себе на работу еду, но курьер выполнил заказ досрочно.

- Я попросил его оставить еду где-то на месте, курьер согласился, - вспоминает комик. - Но когда я пришел на работу минут через десять, он ходил по всему холлу и горланил: «Мааарк! Мааарк!» Было забавно.

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