Дмитрий Тарасов признался в любви к юмору Нурлана Сабурова

Дмитрий Тарасов проникся юмором Нурлана Сабурова. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм

Супруг ростовской модели Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов проникся любовью к юмору Нурлана Сабурова.

Спортсмен в своем аккаунте Инстаграм поделился снимком, сделанным после концерта стендапера. В тексте под фото он признался, что сейчас крайне мало времени проводит на поле. Именно поэтому он со своей супругой решил посетить стендап-шоу с участием комика Нурлана Сабурова.

- Отдохнул от души, посмеялся. Очень люблю юмор Нурлана, - заявил спортсмен.

Но пользователи в комментариях начали спрашивать о его успехах в футболе.

«Хорошо, что ты в "Динамо" не перешел. "Рубин" точно контракт не продлит с тобой. Одни гулянки, на поле ноль», «Что с футболом?», - высказали свое мнение подписчики Дмитрий.

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Многие предположили, что ему заплатили за такую рекламу.

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