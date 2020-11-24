Супруг Анастасии Костенко стал продвигать вакцину от коронавируса

Дмитрий Тарасов высказался в поддержку вакцины от коронавируса. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм

Футболист Дмитрий Тарасов, который по совместительству является мужем ростовской модели Анастасии Костенко стал в своем аккаунте активно продвигать вакцину от коронавируса.

В своем профиле Инстаграм спортсмен опубликовал фото, на котором был запечатлен вместе с женой в абсолютно домашнем внешнем виде. В тексте под снимком он отметил, что коронавирус уже год обитает в мире. И теперь все относятся к нему достаточно серьезно. От себя футболист заметил, что сам он очень положительно относится к вакцине против опасной инфекции.

- Знаю, что моя публикация как красная тряпка для быка, но мое мнение положительное на этот счет. У меня многие, кто не болел, хотят ее сделать, - высказал свое мнение футболист.

В комментариях пользователи предположили, что футболисту заплатили за подобную публикацию. Другие же написали, что будут с нетерпением ждать, пока Тарасов сам сделает прививку, а потом уже будут думать, делать себе или нет.

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Недавно в семье футболиста родился третий ребенок.

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