2020-03-10T14:31:22+03:00
Общество

После травмы ноги в «Рубине» Дмитрий Тарасов просит снизить алименты на старшую дочь в пять раз

Недавно в семье футболиста родился третий ребенок
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дмитрий Тарасов воспитывает троих детейДмитрий Тарасов воспитывает троих детейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Футболист Дмитрий Тарасов совсем недавно подписал контракт с футбольным клубом «Рубин». Уже через несколько дней на одной из тренировок спортсмен получил серьезную травму ноги и на несколько месяцев выбыл из футбола.

В связи с этим доход футболиста стал меньше, что не могла не отразиться на членах его семьи. Так, супруг ростовской модели Анастасии Костенко намерен в пять раз снизить алименты на старшую дочь от первого брака.

- Недавно у моего подопечного родился третий ребенок, и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей, – цитирует издание StarHit слова адвоката Умалата Сайгитова.

По его словам, в настоящее время ежемесячный доход футболиста составляет 500 тысяч рублей, но семья находится в сложном финансовом положении из-за ежемесячного платежа по ипотеке в размере 250 тысяч рублей.

Суд рассмотрит ходатайство адвоката Дмитрия Тарасова уже 23 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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