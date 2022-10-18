В Ростове застрелили предпринимателя в Северном микрорайоне

Оперативники работают на месте преступления уже почти пять часов. Фото: Мария Гиченко

В Ростове, в Ворошиловском районе, 18 октября застрелили местного предпринимателя. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, 33-летний мужчина с родителями владел торговой точкой на улице Стартовой.

Семья продавала овощи. По словам местных жителей, у предпринимателей всегда было много клиентов, товар был хорошего качества.

- Пожилым родителям помогал с торговлей сын. Хорошая семья, приятные люди. Ума не приложу, кому мог помешать мужчина, - говорит житель многоэтажки, расположенной рядом с местом убийства.

На месте трагедии собралось много зевак. Фото: Мария Гиченко

Известно, что в мужчину выстрелили один раз - пуля попала в живот. Ростовчанин скончался до приезда скорой.

С 16 часов место оцеплено полицейскими. Приехали и сотрудники следственного комитета.

Силовики опрашивают всех, кто мог видеть преступника. Фото: Мария Гиченко

Судя по фото, которые снял очевидец, в настоящее время оперативники опрашивают очевидцев.

На данный момент информации о задержанных нет. Расследование продолжается.

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На месте работает полиция (подробнее)