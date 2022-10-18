В Ростове на Северном мужчина умер от выстрела в живот

Полиция ищет свидетелей ЧП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове во вторник, 18 октября, около четырех часов дня, в Ворошиловском районе города произошло ЧП, сообщил источник издания.

По данным собеседника, на улице Стартовой от выстрела в живот умер 33-лений мужчина. Его личность уже установлена.

Как рассказали очевидцы, тело обнаружили около ларька, в котором продают овощи.

- На месте – очень много полицейских. По предварительным данным, мужчина убит. Насколько я понял, он умер мгновенное, до приезда скорой помощи, - сказал очевидец случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из круизного теплохода вынесли труп женщины

По предварительным данным, пассажирке стало плохо во время остановки судна (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области катер вспыхнул на ходу, капитану чудом удалось спастись

Сейчас на месте работают оперативники транспортной полиции (подробнее)