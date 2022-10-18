В Ростове на Северном мужчина умер от выстрела в живот

Полиция ищет свидетелей ЧП
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове во вторник, 18 октября, около четырех часов дня, в Ворошиловском районе города произошло ЧП, сообщил источник издания.
По данным собеседника, на улице Стартовой от выстрела в живот умер 33-лений мужчина. Его личность уже установлена.
Как рассказали очевидцы, тело обнаружили около ларька, в котором продают овощи.
- На месте – очень много полицейских. По предварительным данным, мужчина убит. Насколько я понял, он умер мгновенное, до приезда скорой помощи, - сказал очевидец случившегося.
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