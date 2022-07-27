В Ростове из круизного теплохода вынесли труп женщины

Происшествие случилось на улице Береговой в Ростове.

В Ростове-на-Дону скончалась пассажирка теплохода. Происшествие случилось 27 июля, когда судно остановилось у набережной на улице Береговой, сообщает источник «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительной информации, круизный лайнер прибыл из Волгограда. В Ростове-на-Дону у судна была остановка. В это время 58-летней туристке стало плохо прямо на борту. Сотрудники теплохода вызвали скорую помощь.

К сожалению, пассажирка скончалась до приезда медиков. Причиной смерти могло стать хроническое заболевание.

Напомним, ранее в Ростове произошла другая трагедия. 13-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Подросток скончался на месте происшествия. По факту случившегося следователи начали проверку.

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