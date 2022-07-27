В Ростове 13-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

По факту происшествия проводится проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 13-летний мальчик выпал из окна пятиэтажного дома. Происшествие случилось на улице Содружества 27 июля.

По словам очевидцев, ребенок упал с четвертого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. В донском управлении следственного комитета сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, в июне 27-летняя девушка выпала из окна 16-го этажа. По словам очевидцев, перед происшествием она поссорилась с мужем.

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