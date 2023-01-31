Три человека погибли в массовом ДТП в Калмыкии

В лобовом столкновении не выжили три человека. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Страшное ДТП со смертельным исходом произошло накануне в Калмыкии. Один неточный маневр, и трех человек не стало, а за жизнь четвертого в эти минуты борются врачи. В пресс-службе МВД по Республике Калмыкия поделились подробностями произошедшего с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

ВЫЕХАЛ НА «ВСТРЕЧКУ»

По данным полиции, на автодороге Элиста — Арзгир - Минеральные Воды столкнулись два легковых автомобиля - «Рено Логан» и «Лада Калина».

- Информация об аварии поступила в полицию в 19.30, - рассказали в пресс-службе МВД региона. - По предварительным данным, причиной ДТП стало лобовое столкновение. Предположительно, на встречную полосу при обгоне выехала «Лада Калина», что привело к столкновению. Но точную картину событий восстановит только экспертиза.

После этого «Рено Логан» по инерции отлетел на другую машину - «Ладу Гранту».

Одна из выехала на встречную полосу. Фото: МВД по Республике Калмыкия

На место происшествия прибыли и дежурные, и руководство республиканского МВД, следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.

ОДИН УМЕР НА МЕСТЕ, ДВОЕ — В БОЛЬНИЦЕ

В свете фар полицейских, пожарных машин и «скорой помощи» на снимках четко видна ужасающая картина. Легковушки превратились в груду металла. Одна вылетела в поле, другая осталась посреди дороги.

Одна из жертв ДТП скончалась на месте. Фото: МВД по Республике Калмыкия

Удар был такой силы, что 49-летний пассажир «Лады Калины» от полученных травм погиб на месте, за жизнь 59-летнего водителя из Элисты боролись медики, но он скончался в медучреждении.

Не доехала до больницы 47-летняя пассажирка «Рено Логан» - скончалась в карете скорой помощи. 53-летний водитель и еще один пассажир с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

Водитель автомобиля «Лада Гранта», которую зацепили по касательной, не пострадал.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - прокомментировали в ведомстве. - По факту аварии со смертельным исходом на территории Приютненского района проводится проверка.

Машины превратились в груду металла. Фото: МВД по Республике Калмыкия

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