В Ростове над школьницей отец и дед издевались почти десять лет

В конце 2022 года мама Аллы обратилась к психологу с жалобой на то, что ее дочь стала выдергивать на себе волосы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время в Ростовской области чуть ли не каждую неделю вскрываются жуткие факты насилия, которые совершаются родными и приемными родителями в отношении детей. Одной из таких пострадавших стала двенадцатилетняя девочка по имени Алла (имя изменено), которая вдруг начала рвать на себе волосы.

Что же стало причиной такой «нелюбви» подростка к самой себе, «КП — Ростов-на-Дону», рассказала специалист по работе с трудными подростками Анна Хоботова. Психолог пояснила, как своим поведением взрослые способны обесценить устремления ребенка, и как посторонним распознать домашнее насилие, если жертва побоев о них не сообщает.

ЛИШАЛИ ЕДЫ И СЛАДКОГО

В конце 2022 года мама Аллы обратилась к психологу с жалобой на то, что ее дочь стала выдергивать на себе волосы, постоянно находилась в подавленном настроении и ни с кем не общалась. Женщина переживала, что дело может принять более печальный оборот. Когда же психолог стала выяснять причины такого поведения, то обнаружила, что ребенок с 2,5-3 лет подвергался жестокому обращению со стороны собственного отца и дедушки по линии отца.

- Мужчины избивали ребенка, хватали ее за волосы, лишали еды и сладкого, а бывало, по нескольку дней не выпускали на улицу, - рассказала подробности истории психолог. - В адрес девочки постоянно летели уничижительные фразы, клички и оскорбления. Ребенок регулярно наблюдал случаи ругани между родителями. Но, как это обычно и происходит в семье абьюзеров, ситуация постоянно менялась: отец сначала бил и истязал дочь, а затем плакал и извинялся. Девочка наблюдала это как в отношении себя, так и в отношении матери.

Также подросток вспомнила, что в детстве на нее кричали, когда она что-то делала не так. Каждый раз она получала подзатыльники или «ремня», если что-то разбивала. Со временем подобные вспышки гнева происходили потому, что у ее отца «просто было плохое настроение» или потому, что он был пьян. В то же время девочка не могла найти поддержки и защиты со стороны своего дедушки по линии отца. Более того, приезжая к нему в гости, внучка подвергалась телесным наказаниям.

Мужчины избивали ребенка, хватали ее за волосы, лишали еды и сладкого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все устремления и мечты Аллы ее близкие «приземляли»: отец вместе с дедом обесценивали ее успехи в игре на музыкальных инструментах и в занятиях танцами. Как результат — ребенок так и не научился общаться с мужским полом и своими сверстниками. Однако, спустя два месяца после маминого обращения к психологу девочке все-таки удалось справиться со своими моральными травмами. Сама же мама Аллы пошла на личную терапию и разошлась со своим мужем. Сейчас развод официально еще не оформлен, но женщина сделала шаг к тому, чтобы прекратить жить той жизнью, которой жила раньше.

ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕСТОКИ К ДЕТЯМ?

По мнению специалиста, существует несколько причин, которые могут привести к жестокому обращению родителей с собственными детьми.

- Прежде всего, это неудовлетворенность их собственной жизнью, - рассказала Анна Хоботова. - Человек мог иметь какие-то амбиции, но не состоялся ни в карьере, ни в материальном плане. Также может иметь место неудовлетворенность в сексуальном плане. Если у кого-то раньше были скрытые садистские наклонности, то теперь они стали выходить наружу. Все это как раз и выражается в злости и агрессии по отношению к окружающим. Вот и выплескивается все это на людей, которые сами не в состоянии ответить.

Другой причиной жестокости может быть то, что этого агрессора самого в детстве воспитывали точно так же. По-другому воспитывать свое чадо он просто не умеет. Ну, и третьей распространенной причиной такого поведения является алкоголь. В нашем обществе в последнее время значительно вырос уровень напряженности и стресса. Неопределенность зачастую ведет к употреблению гораздо большего количества алкоголя. В результате существующая, но сдерживаемая внутренняя неудовлетворенность, выходит наружу. И страдают от этого, прежде всего, дети.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОДВЕРГАЕТСЯ НАСИЛИЮ, НО МОЛЧИТ?

Случается, что запуганный взрослыми ребенок может и не рассказывать посторонним о своей проблеме, боясь дальнейшей расправы. Как же распознать факт домашнего насилия?

- Самый вопиющий признак — это синяки и шрамы на теле ребенка, - уточнила специалист. - Второе — резкое изменение поведения ребенка: сначала он был очень добрым и контактным и вдруг замкнулся, стал вымещать свою злость на сверстниках... Третий признак — когда ребенок вдруг начинает заговаривать о суициде, о том, что нет ценности жизни, что люди несправедливы. Иногда подавленное состояние ребенка выражается в его рисунках: если он начинает изображать драконов, кладбища и гробы, то это уже говорит о его депрессии.

В таких случаях нужно попробовать лично поговорить со школьником. Если он не идет на контакт, то надо зайти через его друзей - может, он с ними делится. Но, как правило, не делится — ему стыдно. Поэтому лучше сразу обратиться к родителям, хоть от них и можно услышать упрек в том, что вы вторгаетесь в личные дела отдельной семьи. Тогда ничего не остается, как пообщаться с соседями, а уже после этого обратиться в органы опеки. В любом случае нельзя дожидаться, когда ситуация дойдет до критичной.

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