В Ростове-на-Дону 25-летний отец избил свою новорожденную дочь после ссоры с женой

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 25-летний мужчина подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью новорожденной девочке. Ребенок приходится злоумышленнику дочерью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ростовской области.

По данным следствия, в прошлый вторник, 20 декабря 2022 года, обвиняемый, находясь по месту своего жительства, будучи в состоянии опьянения, спровоцировал ссору со своей супругой. В это время она кормила новорожденного ребенка. Муж нанес женщине, а также своей малолетней дочери удары по голове и туловищу. В результате малышка получила телесные повреждения, которые квалифицируются как опасные для жизни.

Девочка сразу была госпитализирована в больницу, где ей была оказана медпомощь. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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