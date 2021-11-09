В Ростове отчима, который избивал 3-летнего пасынка, осудили на 8 лет, а мать лишили родительских прав

Побоями мужчина довел ребенка до реанимации Фото: Андрей КАРА

В Ростове суд признал виновным 38-летнего мужчину, который избивал трехлетнего пасынка. Последнее нападение привело мальчика в больницу с тяжелыми травмами. Собранных донским следкомом доказательств суду хватило для вынесения приговора. Тут же мать ребенка лишили родительских прав, и теперь мальчик остался один. От подробностей дела, которые узнали в «КП — Ростов-на-Дону», местами становится жутко.

БИЛ В ГОЛОВУ С НОГИ

По версии следствия, 38-летний мужчина, в течение полутора месяцев, с начала ноября до середины декабря 2020 года, находился в квартире со своей сожительницей и ее трехлетним сыном. Не известно как складывались отношения, но периодически взрослый человек позволял себе поднимать на мальчонку руку и не только. Следствие установило, что мужчина систематически бил пасынка руками и ногами в голову и по всему телу. Что в это время делала мать или соседи, которые могли услышать крики и плач ребенка, можно только предполагать...

В какой-то момент обидчик не рассчитал силу и избил ребенка до такой степени, что мальчик с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию.

Поднявший же руку на ребенка пошел под суд. Сразу по двум статьям - истязание и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ТРОЕ ДЕТЕЙ ОСТАЛИСЬ ОДНИ

А что же мама? Беда, к сожалению, обычно одна не приходит. Вот и малышу не повезло. Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор, который уже вступил в силу, в отношении женщины, не исполнявшей обязанности по воспитанию ребенка.

В суде было установлено, что женщина, несмотря на все страшные последствия, допускала нахождение рядом со своим трехлетним сыном сожителя, который не только избивал малыша, но и ставил на его теле ожоги.

Также суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Оказалось, что мать ребенка имела еще двоих детей. По суду женщину лишили родительских прав, и все трое детей сейчас остались одни - они находятся в спецучреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Без мамы, но и без побоев отчима.

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