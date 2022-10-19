В Ростовской области ввели средний уровень реагирования. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области ввели средний уровень реагирования. Соответствующий документ был опубликован на сайте президента. "КП-Ростов-на-Дону" изучила документ и выяснила, что значит режим и что изменится в донском регионе.

Средний уровень реагирования будет действовать в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Севастополе.

В рамках этого режима органы исполнительной власти смогут реализовывать на территориях ряд мероприятий.

Так, в рамках среднего уровня реагирования могут усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта.

Также речь идет о том, что в особом режиме могут работать объекты коммуникаций и связи, энергетики, а также на объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

В случае необходимости власти должны обеспечить временное отселение дончан в безопасные районы. При этом людям должны предоставить жилые помещения.

Власти могут вводить особый режим въезда и выезда из региона, а также ограничивать свободу передвижения по территории региона. Они могут также ограничить движение транспорта и осуществлять досмотр.

Органы власти могут вводить контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

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