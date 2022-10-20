Спасти Грома: зоозащитники 18 часов везли в Москву гималайского медведя из ЛНР

Медведя пришлось усыпить для транспортировки. Фото: пресс-служба партии "Зеленая Альтернатива".

Медведь Гром из Кременной, что в Луганской Народной Республике, отправился в столицу. На днях зоозащитники приехали в Ростов вместе с мишкой. Здесь их ожидал специальный автомобиль для перевозки животных, которые и доставил Грома за полторы тысячи километров в Московский зоопарк.

Почему пришлось переселять медведя, и как ему сейчас живется на новом месте корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал волонтер Степан Соловьев.

НА РОДИНЕ БЫЛ СИМВОЛОМ ЗАВОДА

По словам собеседника, медведю Грому сейчас 16 лет. До своей эвакуации зверь жил в городе Кременная, который находится в непосредственной близости от боевых действий: в двух-трех километрах от этого населенного пункта - линия соприкосновения.

Дома медведь жил в специальной клетке. Фото: пресс-служба партии "Зеленая Альтернатива".

- Когда мы возили туда гуманитарную помощь, о нем нам рассказали знакомые военные, - уточнил зооактивист. - По словам жителей, в том мини-зоопарке от обстрелов и отсутствия правильного корма уже погибли другие животные: овцы, козы и коровы. Оказывается, в советские времена при разных заводах было принято держать подобные «живые уголки». Так, Гром у себя на родине в Кременной был символом этого завода. Говорили, что мишка выжил только благодаря тому, что его подкармливали российские военные и местные жители. Вот мы и решили помочь животному.

К слову, местные жители не возражали, когда зооволонтеры сообщили о своих намерениях. Вздохнули со словами: «Это наш символ. Но мы понимаем, что ему лучше отсюда уехать» и отпустили с миром.

ПОДОЗРЕНИЕ НА ИНСУЛЬТ

Приехав в Кременную, зоозащитники первым делом направились к медведю. Рядом с клеткой увидели следы от ударов: за несколько дней до их приезда успели засыпать только одну воронку. Сейчас рядом с мини-зоопарком стоят разрушенные здания. Во время обстрелов медведь прятался в своей искусственной берлоге.

Медведя подготовили к перевозке в Москву. Фото: пресс-служба партии "Зеленая Альтернатива".

Как рассказывает Степан Соловьев, хозяева Грома озвучили свое подозрение: у животного от постоянных взрывов мог случиться инсульт. И, действительно, на протяжении всей эвакуационной операции по спасению топтыги волонтеры слышали постоянно работающую артиллерию.

- Люди делились: после того, как очередной разрыв случился возле мишкиной клетки, он долго не вылезал из своей берлоги, - вспоминает активист. - А еще - не очень хорошо ел и плохо передвигался. Казалось, что правая сторона у него была частично парализована.

ИГРУШКИ ДЛЯ СНЯТИЯ СТРЕССА

Московский зоопарк выделил зоозащитникам усыпляющие медикаменты, специальную темную клетку и специалиста, который согласился сопровождать активистов в ЛНР.

- Мы усыпили медведя и перенесли его в клетку, - рассказал собеседник. - Ну как перенесли? Гром весит в районе 500 килограммов - поднять его руками было бы не очень-то легко. Нам в этом процессе помогали местные. Они подогнали подъемный кран, чтобы поставить клетку с медведем. Далее в сопровождении народной милиции ЛНР нас сопроводили до границы. И мы привезли его в Ростов.

В эвакуации участвовали сотрудники Московского зоопарка. Фото: пресс-служба партии Зеленая Альтернатива.

В донской столице спящего мишку перегрузили на носилках из грузовика в специальную «ГАЗель» с логотипом Московского зоопарка.

- У этого авто более плавный ход. Нам было важно, чтобы медведя не сильно трясло, - пояснил активист. - К тому же, ему сделали в пасть специальную распорку, чтобы не задохнулся.

А еще волонтеры постарались окружить мишку заботой: в перевозку поставили специальный лоток с водой и положили игрушки топтыги. Через 18 часов и мишка, и его спасители были на месте.

На носилках зверя перенесли в клетку. Фото: пресс-служба партии "Зеленая Альтернатива".

- Так скажем, для снятия стресса — чтобы что-то из его прошлой жизни ехало с ним вместе, - уточнил Степан Соловьев. - Хотя большего стресса, что был в его жизни, сложно представить.

КАК ГРОМ ЖИВЕТ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ

И вот Грома привезли в Московский зоопарк. Зоологи провели первый медосмотр. По словам сотрудников зверинца, состояние медведя на данный момент удовлетворительное.

- Специалисты зоопарка отметили, что шерсть у Грома ухоженная. Было видно, что за ним ухаживали с трепетом и любовью, - рассказал зооактивист. - Даже боевые действия не помешали хорошо о нем заботиться, насколько это возможно.

У медведя обнаружились проблемы с зубами. Фото: пресс-служба партии "Зеленая Альтернатива".

При том, что на родине за Громом и следили, и кормили как могли, но проблемы со здоровьем все же есть. И, хоть инсульт пока не подтвердился, но у зверя есть большие проблемы с зубами — некоторых нет на месте.

Но даже с имеющимися, Гром уже облюбовал новый вольер и с наслаждением грызет вкусную косточку. Зоозащитникам прислали трогательное видео о том, как сейчас чувствует их подопечный.

Сейчас Гром чувствует себя хорошо и лакомится косточками в Московском зоопарке. Фото: пресс-служба партии Зеленая Альтернатива.

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