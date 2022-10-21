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Общество21 октября 2022 8:13

«Не повезло тебе!»: Как ростовчанин получил травму на работе и остался без компенсации

Вот уже пять месяцев 35-летний мужчина пытается добиться справедливости
Татьяна ТИХОНОВА
Важно выбирать работу, где будут не только обязанности, но и права.

Важно выбирать работу, где будут не только обязанности, но и права.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Виктору — 35 лет. Последние пять месяцев здоровый ростовчанин, который не боялся тяжелой работы, стал практически инвалидом без средств к существованию.

Своей историей Виктор поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» и уверен: в такую беду, когда человек остается один на один без чьей-либо помощи, могут попасть многие.

НАНИМАЕТ И ПЛАТИТ - ПОСРЕДНИК

Еще в ноябре прошлого года ростовчанин устроился разнорабочим на одну из строек в Железнодорожном районе донской столицы: строил высотную многоэтажку с парковками.

- Зашел прямо на объект и спросил, рабочие требуются? Там записали мои координаты и сказали, что перезвонят. На следующий день мне позвонил оператор одной онлайн-компании по найму рабочих и сказал выходить на объект. То есть я работал на стройке через посредников, - объясняет ростовчанин. - Каждый день на объекте было около 60 человек, из них, как я понял, минимум 2-3 — это такие же как я, нанятые онлайн через посредника. Причем эта фирма и уборщиков нанимает, и грузчиков.

Расчет получал ежедневно. По словам Виктора, за работу от 8 до 10 часов перечисляли более полутора тысяч рублей.

- 175 рублей за час платили. По вечерам звонил или писал на WhatsApp количество отработанных часов и выйду ли на следующий день. И утром за час до смены прозванивали — уточняли, выходить или не надо, - рассказывает схему работы собеседник.

«МЕНЯ ПОСТАВИЛИ СТРОПАЛЬЩИКОМ»

В таком режиме Виктор проработал до конца мая. Говорит, устроиться где-то официально особо не пытался.

- Я бы с удовольствием устроился. Но была бурная молодость — хулиганил много, было много судимостей, уже погашенных. Но какому работодателю такие нужны? - разводит руками мужчина.

И работу приходилось выполнять всю, какую скажут, даже если права ее делать рабочий не имел.

- Меня на стройке поставили стропальщиком, хотя я неоднократно говорил, что у меня такой специализации нет — подавать грузы для подъемного крана. Кажется, на всем объекте только один бригадир мог выполнять такие работы, - считает ростовчанин.

«ЧУВСТВУЮ - ПЕРЕЛОМ»

А 27 мая этого года Виктор получил травму, от которой не может оправиться по сей день.

- Это было часов в 9 — 10 утра. Опалубка соскочила и мне ногу прижало между ней и сварочным столом. Я только товарищу пробубнил: «Чувствую, перелом», - вспоминает ростовчанин. - Он меня на руках до трактора дотащил, в ковш посадил, и довезли до бытовки. Там срезал ножом мои рабочие джинсы и надел чистые. С бригадиром повез меня в 20-ю больницу. В тот момент я ничего не соображал от боли. Бригадир этим воспользовался и за меня ответил врачам: якобы на меня дома шкаф упал. Сделали снимок, и оттуда поехали домой за документами, после — в ЦГБ. Вечером ко мне пришел следователь, и я ему все объяснил. Потом еще маме пришлось за меня заявление носить.

Если на стройплощадк случается ЧП, важно чтобы помощь была оказана быстро.

Если на стройплощадк случается ЧП, важно чтобы помощь была оказана быстро.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Перелом оказался не из простых — понадобилась сложная операция. Пострадал сустав на левой ноге: в нем теперь четыре штифта.

- Пока лежал в больнице, мне оператор звонил, которому я отчитывался о проделанной работе. Спрашивал, о здоровье. Но на компенсацию сказал не рассчитывать — я же неофициально работал, - рассказывает собеседник. - Меня добили слова прораба: «Не повезло тебе». Есть даже видео, где он смешные суммы предлагает.

ЖИВУТ НА ПЕНСИЮ МАМЫ

С момента получения производственной травмы прошло уже почти пять месяцев. Все это время ростовчанин работать не может.

- С тростью только могу передвигаться и то недолго. Чуть по больнице прошел — уже коленка полностью опухла и голеностоп. Теперь, если два дня ЛФК пропускаю — не встаю, - делится Виктор. - Я бы кое-как на костылях, может, и дошел бы до оздоровительного центра, но живу на берегу Дона, а на Портовую подниматься — в гору идти, не осилю.

Все расходы сейчас легли на 67-летнюю маму-пенсионерку.

- Одна пачка таблеток под пять тысяч выходит, а сколько их с мая выпито? Плюс каждый день по 400-500 рублей на такси тратить приходится, чтобы на ЛФК ездить. И все у матери-старушки беру. Больше никого у нас с ней нет. Помочь некому, - с горечью говорит мужчина. - Все потратили на лечение. Уже перешли на картошку. Сейчас трех собак пытаюсь пристроить: когда был на ногах, занимался двумя питбулями и полустаффордом. А сейчас они - один худее худого.

ПРОСИТ РОСТОВЧАН БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Виктор надеется, что сможет найти работу по силам. И предупреждает других ростовчан быть осторожнее с вакансиями, где никаких трудовых договоров не заключается, а работодатель вообще ни за что не отвечает.

- У нас на стройплощадке практически все работали неофициально, причем удостоверение стропальщика было, кажется, только у бригадира, но и остальных ставят на эту опасную задачу, - заметил Виктор.

По словам мужчины, в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

- В ответе было указано, что моя травма — средней тяжести, в связи с этим дело не возбуждено. Но с этим я не согласен — она тяжелая. Хочу сам пройти медэкспертизу, которая подтвердит тяжесть травмы, и нуждаюсь в средствах на это. Если кто-то захочет мне помочь — буду рад, - добавил Виктор.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Идите в суд и требуйте моральную компенсацию!"

- Фактически между ними сложились трудовые отношения, - считает ростовский юрист Ваган Бегларян. - Если работодатель пытается уйти от ответственности, осуществляя наем через третьих лиц, то в данной ситуации следует обратиться за защитой прав в трудовую инспекцию. Но еще более эффективным будет обращение в суд с заявлением об установлении факта трудовых отношений, а также признания страховым случаем произошедшую трагедию.

А вот что говорит специалист по трудовому и медицинскому праву Алексей Пешков.

- Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя, - рассказал Алексей Михайлович. - Если работник не был официально трудоустроен, значит за него и не производились страховые отчисления - так что жалуйтесь в трудовую инспекцию по факту неоформления работника,чтобы работодателя привлекли к административной ответственности.

Так же нужно будет доказывать факт трудовых отношений. Важно добиться, чтобы из меддокументов следовало, что травма была получена на работе на производстве и оспаривать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, вы можете требовать в суде компенсацию морального вреда по статье 151 Гражданского кодекса РФ, а также компенсацию материального ущерба за лечение - для этого обращайтесь с гражданским иском в суд с требованиями о признании фактических трудовых правоотношений, взыскании причиненного вреда здоровью и компенсации морального и материального вреда.

КОНКРЕТНО

Виктор оставил для связи свой номер — 8-988-945-91-19.

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