«Не повезло тебе!»: Как ростовчанин получил травму на работе и остался без компенсации

Важно выбирать работу, где будут не только обязанности, но и права. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Виктору — 35 лет. Последние пять месяцев здоровый ростовчанин, который не боялся тяжелой работы, стал практически инвалидом без средств к существованию.

Своей историей Виктор поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» и уверен: в такую беду, когда человек остается один на один без чьей-либо помощи, могут попасть многие.

НАНИМАЕТ И ПЛАТИТ - ПОСРЕДНИК

Еще в ноябре прошлого года ростовчанин устроился разнорабочим на одну из строек в Железнодорожном районе донской столицы: строил высотную многоэтажку с парковками.

- Зашел прямо на объект и спросил, рабочие требуются? Там записали мои координаты и сказали, что перезвонят. На следующий день мне позвонил оператор одной онлайн-компании по найму рабочих и сказал выходить на объект. То есть я работал на стройке через посредников, - объясняет ростовчанин. - Каждый день на объекте было около 60 человек, из них, как я понял, минимум 2-3 — это такие же как я, нанятые онлайн через посредника. Причем эта фирма и уборщиков нанимает, и грузчиков.

Расчет получал ежедневно. По словам Виктора, за работу от 8 до 10 часов перечисляли более полутора тысяч рублей.

- 175 рублей за час платили. По вечерам звонил или писал на WhatsApp количество отработанных часов и выйду ли на следующий день. И утром за час до смены прозванивали — уточняли, выходить или не надо, - рассказывает схему работы собеседник.

«МЕНЯ ПОСТАВИЛИ СТРОПАЛЬЩИКОМ»

В таком режиме Виктор проработал до конца мая. Говорит, устроиться где-то официально особо не пытался.

- Я бы с удовольствием устроился. Но была бурная молодость — хулиганил много, было много судимостей, уже погашенных. Но какому работодателю такие нужны? - разводит руками мужчина.

И работу приходилось выполнять всю, какую скажут, даже если права ее делать рабочий не имел.

- Меня на стройке поставили стропальщиком, хотя я неоднократно говорил, что у меня такой специализации нет — подавать грузы для подъемного крана. Кажется, на всем объекте только один бригадир мог выполнять такие работы, - считает ростовчанин.

«ЧУВСТВУЮ - ПЕРЕЛОМ»

А 27 мая этого года Виктор получил травму, от которой не может оправиться по сей день.

- Это было часов в 9 — 10 утра. Опалубка соскочила и мне ногу прижало между ней и сварочным столом. Я только товарищу пробубнил: «Чувствую, перелом», - вспоминает ростовчанин. - Он меня на руках до трактора дотащил, в ковш посадил, и довезли до бытовки. Там срезал ножом мои рабочие джинсы и надел чистые. С бригадиром повез меня в 20-ю больницу. В тот момент я ничего не соображал от боли. Бригадир этим воспользовался и за меня ответил врачам: якобы на меня дома шкаф упал. Сделали снимок, и оттуда поехали домой за документами, после — в ЦГБ. Вечером ко мне пришел следователь, и я ему все объяснил. Потом еще маме пришлось за меня заявление носить.

Если на стройплощадк случается ЧП, важно чтобы помощь была оказана быстро. Фото: Евгения ГУСЕВА

Перелом оказался не из простых — понадобилась сложная операция. Пострадал сустав на левой ноге: в нем теперь четыре штифта.

- Пока лежал в больнице, мне оператор звонил, которому я отчитывался о проделанной работе. Спрашивал, о здоровье. Но на компенсацию сказал не рассчитывать — я же неофициально работал, - рассказывает собеседник. - Меня добили слова прораба: «Не повезло тебе». Есть даже видео, где он смешные суммы предлагает.

ЖИВУТ НА ПЕНСИЮ МАМЫ

С момента получения производственной травмы прошло уже почти пять месяцев. Все это время ростовчанин работать не может.

- С тростью только могу передвигаться и то недолго. Чуть по больнице прошел — уже коленка полностью опухла и голеностоп. Теперь, если два дня ЛФК пропускаю — не встаю, - делится Виктор. - Я бы кое-как на костылях, может, и дошел бы до оздоровительного центра, но живу на берегу Дона, а на Портовую подниматься — в гору идти, не осилю.

Все расходы сейчас легли на 67-летнюю маму-пенсионерку.

- Одна пачка таблеток под пять тысяч выходит, а сколько их с мая выпито? Плюс каждый день по 400-500 рублей на такси тратить приходится, чтобы на ЛФК ездить. И все у матери-старушки беру. Больше никого у нас с ней нет. Помочь некому, - с горечью говорит мужчина. - Все потратили на лечение. Уже перешли на картошку. Сейчас трех собак пытаюсь пристроить: когда был на ногах, занимался двумя питбулями и полустаффордом. А сейчас они - один худее худого.

ПРОСИТ РОСТОВЧАН БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

Виктор надеется, что сможет найти работу по силам. И предупреждает других ростовчан быть осторожнее с вакансиями, где никаких трудовых договоров не заключается, а работодатель вообще ни за что не отвечает.

- У нас на стройплощадке практически все работали неофициально, причем удостоверение стропальщика было, кажется, только у бригадира, но и остальных ставят на эту опасную задачу, - заметил Виктор.

По словам мужчины, в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

- В ответе было указано, что моя травма — средней тяжести, в связи с этим дело не возбуждено. Но с этим я не согласен — она тяжелая. Хочу сам пройти медэкспертизу, которая подтвердит тяжесть травмы, и нуждаюсь в средствах на это. Если кто-то захочет мне помочь — буду рад, - добавил Виктор.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Идите в суд и требуйте моральную компенсацию!"

- Фактически между ними сложились трудовые отношения, - считает ростовский юрист Ваган Бегларян. - Если работодатель пытается уйти от ответственности, осуществляя наем через третьих лиц, то в данной ситуации следует обратиться за защитой прав в трудовую инспекцию. Но еще более эффективным будет обращение в суд с заявлением об установлении факта трудовых отношений, а также признания страховым случаем произошедшую трагедию.

А вот что говорит специалист по трудовому и медицинскому праву Алексей Пешков.

- Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя, - рассказал Алексей Михайлович. - Если работник не был официально трудоустроен, значит за него и не производились страховые отчисления - так что жалуйтесь в трудовую инспекцию по факту неоформления работника,чтобы работодателя привлекли к административной ответственности.

Так же нужно будет доказывать факт трудовых отношений. Важно добиться, чтобы из меддокументов следовало, что травма была получена на работе на производстве и оспаривать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, вы можете требовать в суде компенсацию морального вреда по статье 151 Гражданского кодекса РФ, а также компенсацию материального ущерба за лечение - для этого обращайтесь с гражданским иском в суд с требованиями о признании фактических трудовых правоотношений, взыскании причиненного вреда здоровью и компенсации морального и материального вреда.

КОНКРЕТНО

Виктор оставил для связи свой номер — 8-988-945-91-19.

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