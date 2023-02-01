Студентка из Ростова собрала сто кукол-монстров, которые вместе стоят как автомобиль

Наталья собрала в своей коллекции сто кукол. Фото: предоставлено героиней публикации

22-летняя Наташа из Ростова – студентка магистратуры. Учебу девушка совмещает с работой – она - видеооператор, а еще учит школьников операторскому искусству и монтажу. Причем дело всей жизни ростовчанка нашла благодаря хобби – коллекционированию кукол. И это не привычные всем принцессы, а самые настоящие, но очаровательные монстры.

На столе поместились только эти куклы. Фото: из архива героини публикации

ЖУТКО КРАСИВЫЕ МОНСТРИКИ

Необычное увлечение появилось у Натальи в пятом классе. Тогда ее одноклассница привезла из Германии папку для тетрадок с изображением персонажей из мультика «Monster High» или «Школа монстров».

- Я заинтересовалась, стала «гуглить» и искать, что это такое, - вспоминает Наталья. – Так узнала о бренде «Monster High». Тогда в России кукол-монстров еще не продавали, я рассказала маме о том, что есть такие игрушки, и она на иностранном сайте заказала мне мою первую куклу-монстра.

Эксклюзивная кукла Паучиха Вайдона Спайдер. Фото: предоставлено героиней публикации

ДОЧЬ МОРСКОГО ЧУДОВИЩА СТАЛА ПЕРВОЙ

С того момента прошло уже лет десять, но Наталья до сих пор помнит тот день, когда мама вручила ей первую куклу – Лагуну Блю - дочь морского чудовища.

- Это было 15 ноября 2012 года. С того дня моя коллекция начала расти. Я снимала Лагуну Блю на видео, вместе с подругой делали стоп-моушн, покадровую анимацию . Когда появились другие куклы в коллекции, начала делать видеообзоры, - продолжает Наталья.

Так девушка познакомилась с азами операторской съемки и монтажа.

- То есть вышло так, что куклы помогли мне определиться с будущей профессией, - поясняет Наталья.

К 2016-му году в коллекции ростовчанки было уже около ста фигур. А потом наступила пора выпускных экзаменов, и коллекционирование отошло на задний план.

О своих красивых монстриках, которые были аккуратно сложены в коробку и спрятаны на антресоли, Наташа вспомнила только сейчас.

- Вернее, я о них и не забывала. Просто боялась открыть коробку, понимала, что меня захлестнет волна воспоминаний и ностальгии, - рассказывает девушка.

Это - Клодин Вульф, дочка оборотня. На фото - ее полная комплектация: котик Полумесяц, дневник, сумочка, подставка. Фото: из архива героини публикации

КУКЛЫ ОКАЗАЛИСЬ ВЫГОДНОЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ

Когда ростовчанка все же достала коробку с куклами, поняла, что возобновит хобби. К слову, оказалось, что их покупка была выгодной инвестицией.

- Эти куклы сейчас не выпускаются. Модели 2010-х годов в хорошем состоянии. стоят от пяти тысяч рублей. А если коробки не вскрыты, то стоить такие могут и 50 тысяч рублей, - продолжает Наталья.

Сейчас, если сложить стоимость всех кукол, этой суммы хватит, чтобы купить, к примеру, подержаный «Хендай».

- А еще «Монстры Хай» научили меня тому, что если что-то нравится, надо не боятся инвестировать в свое хобби. Я давно мечтала приобрести подружку Лагуны Блю, что и сделала сейчас. Нашла такую на сайте с объявлениями за семь тысяч рублей и купила. Теперь она стоит на моем рабочем столе и радует меня, - улыбается Наталья.

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