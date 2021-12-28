"Дед Мороз, а ты настоящий?": Главный новогодний волшебник рассказал, где взять праздничное настроение, откуда деньги на подарки и просьбах, которые ставят в тупик

Дедушка Мороз идет в ногу со временем и сидит в интернете Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный новогодний волшебник — Дед Мороз — добрался до Ростова-на-Дону. Донская столица будто приготовилась встречать дедушку — пошел снег, чтобы он быстрее мог передвигаться по городу на санях, правда, в знаменитых ростовских пробках даже волшебнику постоять пришлось. И первым делом он приехал на радио «КП — Ростов-на-Дону», чтобы ответить на самые острые, как иголочки на елке, вопросы, которые вы хотели задать, но не решались спросить. А сегодня, 28 декабря, в 18:00 он будет зажигать огни на главной городской елке. Смотрите прямую трансляцию здесь.

«ПОТРОГАЙТЕ МЕНЯ!»

- Как добрались, дедушка, к нам в студию? Пробки не помешали?

- Как же без них? Ростов своими пробками славится не меньше Москвы белокаменной. Здесь даже часа пик уже нет как такового — он на дорогах, кажется, все время! Но, знаете, люди из уважения мои сани пропускают словно спецтранспорт какой. Вообще, люди южные — особые, и встретили меня очень радушно.

- Вопрос, который не дает покоя каждому с детства. Чем докажете, что вы настоящий?

- А как доказать, что ты настоящая? Вот, варежку мою потрогать можно, бороду — настоящие же! А еще прямую линию с Владимиром Путиным наверняка все смотрели? Тогда помните вопрос по мою душу. Если даже взрослый человек - юрист из Санкт-Петербурга - подал на меня в суд за то, что не исполняю его желания, то, наверное, он на фантом в суд не подаст. А еще один известный юрист из Санкт-Петербурга - наш президент страны, как вы помните, готов выступить моим адвокатом. Это, по-моему, лучше всего доказывает, что я настоящий.

Шокирующая новость: Снегурочка - дочь, а не внучка Деду Морозу Фото: Андрей АБРАМОВ

А ВНУЧКА ЛИ?

- А если Снегурочка — это ваша внучка, то кто ваши дети?

- О, это интересный вопрос! Давайте обратимся к классике. Еще в 1873 году, если память мне не изменяет старческая, драматург Островский написал пьесу-сказку «Снегурочка», и вы, наверняка, с ней знакомы. Там главная героиня - кто? Снегурочка — она дочь Деда Мороза и Весны-красны. Потом Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, и она имела у публики большой успех. И в конце 19 - начале 20 веков педагоги начали разрабатывать сценарии для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки. О Снегурочке-красавице писали стихи, ей подражали, делали елочные игрушки с ней. Ну и такая молва народная сделала из дочери внучку, потому что разница у нас в возрасте ну очень большая. А если обратиться к истории, все-таки изначально не внучка мне снегурочка, а дочь. Вот такая история семейная.

ХОТЕЛ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ?!

- Дед Мороз — это статус важный, серьезный. А кем хотели быть до него - в детстве?

- А вы знаете, сколько мне лет? Я не помню времен, когда меня не было, и маленьким себя тоже совсем не помню. И кем хотел быть — космонавтом, врачом или кем-то еще — не помню. Но то, что я делаю уже много лет, - дарю подарки и хорошее настроение, мне очень нравится.

Если обращаться к древним славянам, мне где-то полторы тысячи лет. Как тут себя в детстве помнить? Потом где-то 1830-е годы: Одоевский публикует сказки Дедушки Иринея. В основе его образа кто — дедушка Мороз. То есть по литературным меркам мне почти два века. А вообще, я всегда говорю, что мне столько лет - сколько стоит белый свет.

- Какие ваши самые любимые фильмы не про Новый год, и есть ли на них время?

- Время всегда можно найти. Если я нахожу время на книги, то и на фильмы найду. Ну знаете я люблю и новогодние, и не новогодние старые советские фильмы - это для души. Комедии, черно-белое кино.

- А "Иронию судьбы" дедушка смотрел?

- Сейчас я вам скажу: 2086 раз, наверное, с момента как она вышла на экраны. Мне нравится, хоть там и нет Деда Мороза.

Даже президент подтвердил, что дедушка - настоящий Фото: ИВАНОВА Диана

ДЕНЬГИ-ТО ОТКУДА?

- А что там у нас с новогодними елками? Корпоративите уже вовсю?

- Знаешь, внученька, на прошлой неделе еще можно было подышать свободно, а с понедельника и до самого 31 декабря график очень плотный — горячая пора. Конечно, сейчас в связи с коронавирусными ограничениями, тех же корпоративов меньше стало — все по офисам взрослые рассаживаются, но в гости тоже зовут.

- Деньги вы где на подарки берете? Может, наследство вам оставили какое-то многомиллионное?

- Ха! Журналисты всегда спрашивают про деньги. Но я волшебник или кто? Вы на своих новогодних подарках ценник видели когда-нибудь или чек? Это все от сердца дарится! Я нигде это не покупаю. Читаю письма, стараюсь порадовать всех мальчиков и девочек - конечно, тех, кто себя хорошо вел. И внучка моя Снегурочка в сортировке и доставке подарков помогает. Очень на почту надеюсь.

КОНКУРЕНЦИЯ С САНТОЙ

- Как вы относитесь к Санта Клаусу? Считаете его своим конкурентом?

- Какие конкуренты? Мы ж родственники! Но вернемся к теме кругозора. Оказывается, не всякий даже взрослый, к моему сожалению, понимает, что Дед мороз, например, никогда на оленях не ездит. Все спрашивают: «А где ж твои олени, Дед Мороз?» Я всегда стараюсь пристыдить, но по-доброму: «Ну что ж ты, мальчик, не знаешь, что Дед Мороз на тройке лошадей ездит и в санях, а мой родственник - Санта Клаус - на оленях. И конкуренции никакой нет. Задача у нас одна, только выглядим чуть по-разному да транспорт чуть отличается. Ну и подарки: у меня, кажется, чаще просят что-то не вещественное, что помещается в коробочку, но очень важное.

- А что самое необычное просили?

- Это такая нешуточная была просьба. Одна девочка обняла меня крепко и попросила, чтобы выздоровел ее братик, потому что тогда очень сильно болел. Это, наверное, самые сложные задачи, которые Деду Морозу приходится выполнять. Не просто — вот мешок, вот подарок. Мой приход в гости — это и хорошее настроение, и предчувствие чуда, и ощущение, что ты не одинок и о тебе помнят. Все это очень важно.

Все письма, даже от прабабушек, Дед Мороз хранит в картотеке Фото: Андрей АБРАМОВ

НАЙДЕТ ВСЮ ПЕРЕПИСКУ

- А письма вы куда-то складываете, у вас есть огромные комнаты?

- Если бы ты была у меня в гостях в Великом Устюге, увидела бы, что дом у меня огромный. И все письма храню, которые еще ваши дедушки и бабушки мне писали. И твое найду тоже. Вообще, здорово, что даже в 2021 году электронной почтой все равно пользуются меньше, а больше присылают бумажные письма в конвертах.

- Кстати слышала, что современные детки вместо стишков поют песенки из Тиктока и хиты Дани Милохина.

- Я пока таких песенок не слышал и надеюсь, что не услышу. Конечно, стараюсь следить за происходящим и знаю этого молодого человека. Но пусть остается доброй традицией петь «В лесу родилась елочка», смотреть советские мультфильмы, которые детвора любит до сих пор, а если из новых, то пусть они чему-то хорошему учат. Прогресс — это замечательно, но когда как не в праздник нужны добрые традиции.

АЙФОН В ПОДАРОК ИЛИ ПАКЕТ КОНФЕТ?

- Если мы говорим о современном поколении, то детки сейчас просят Плейстейшн, какие-то супердорогие телефоны. Что самое необычное или дорогое просили — расскажите!

- Часто просят и компьютеры, и игры, и современные модели телефонов. Как бы я к этому не относился, но это веяние времени, и стараюсь на запрос ответить. Это какую-нибудь куклу, которая открывает глаза и кричит «мама!», уже никто не просит. Но все-таки смотрю на то, как ребенок провел этот год, как себя вел, какие успехи, если это школьник, в учебе проявил. Если студент, а они тоже часто ко мне обращаются, смотрю, какие у него отношения с родителями. Это все очень важно для меня. Современные подарки просят.

- Одна многодетная мама мне рассказала, что всегда объясняет, почему детям не достанутся дорогие подарки так: если кто-то получит слишком дорогой, то другим вообще ничего не достанется. Это так, или у вас безграничный лимит на подарки?

- Не бывает такого, чтобы не досталось — каждый ребенок должен получить свой подарок! Правда, не все успеют получить 31 декабря. Как бы мои помощники не старались, иногда подарки доставляем только в начале января.

ЕЛОЧКА-ТО — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ!

- Вы уже столько лет у руля Нового года. Наверняка были интересные истории.

- О, это никакого эфира не хватит! Расскажу о современных детях. Пригласили меня в ростовский детсад на утренник. Что делает Дед Мороз, когда приходит? Правильно — зажигает елку. Сначала спросил, конечно, у детей — что нужно делать, чтобы огоньки зажглись. И один эрудит в костюме зайчика тянет руку вверх как в школе и говорит: дедушка, там есть проводок — его нужно включить в розетку, и тогда елочка зажжется. Вот так: проводок, розетка — никакого чуда и радости, а родители хохочут. Я-то мальчику объяснил, что так, наверное, включается елочка у него дома, а здесь без волшебства никак. Но вот такие у нас сообразительные современные дети.

- Кстати, о неудобных вопросах. Какие - самые-самые?

- Когда спрашивают, настоящий ли я, предлагаю обняться, и все сомнения отпадают. Еще просят снять шапку, потрогать бороду. У них сейчас есть интернет, и они подвергают все сомнению. Когда я поздравлял ваших родителей, конечно, такого еще не было. Но ничего страшного: просто нужно уметь с ними общаться, переключить это внимание на волшебство. Непросто быть Дедом Морозом в 21 веке, но спасает вера в чудо. Если я исполнил желание, пообщался с детворой, мы обнялись — вот он я настоящий. Тут и взрослый поверит в чудо.

У Деда Мороза много помощников, чтобы разбирать почту Фото: Андрей АБРАМОВ

КОЭФФИЦИЕНТ ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ

- Вы говорите, чтобы получить подарок на Новый год, надо хорошо себя вести. А как высчитываете коэффициент хорошего поведения?

- Процентов и коэффициентов тут не существует. Ожидая Деда Мороза в конце года, каждый ребенок пытается вести себя хорошо весь год. А хороших девочек и мальчиков гораздо больше чем плохих. Да и плохих-то нет. Просто в какой-то период времени что-то у них не получается. И моя задача в том числе сделать так, чтобы на следующий год они вели себя гораздо лучше и получили от меня подарки.

- А как вы следите за детьми, их же так много?

- Все спрашивают, а чем занимаетесь не в декабре. Во-первых пишут мне письма не только в декабре, но круглый год, поэтому разбираю почту. Во-вторых, подарки собираю. В третьих, саням техоблуживание провожу, шубу чиню, подшиваю, на современной швейной машинке. А летом хожу как и любой человек — в сорочке, брюках, удобной обуви.

НА ДЕДА МОРОЗА НАДЕЙСЯ, А САМ — НЕ ПЛОШАЙ!

- Дедушка Мороз, я весь год хорошо себя вела — училась, работала, не покупала гайды у инфоцыган, кормила собак бездомных. Так где мой подарочек?

- Смотри, моя дорогая. Маленький подарочек тебе — прямо здесь шоколадку.

- А как же Мальдивы? Я загадывала!

- Я все читал. Надо верить в чудо, но тут нужно еще и твое усилие, и твоя вера в то, что это должно произойти. Добейся чего-то сама, и чудо произойдет уже вслед за этим само собой. Надо нашим зрителям и слушателям об этом помнить: на Деда Мороза надейся, а сам не плошай!

- Какое самое главное пожелание у ростовчан на Новый год? И что бы вы сами пожелали?

- Хочется пожелать не только ростовчанам, но и всем-всем, кто нас смотрит и читает, радости, хорошего настроения, добра и самое главное — здоровья. Как-то в эти два года сложилось, что это стало главным пожеланием. Мы ведь раньше как здоровья желали — в довесок, а сейчас это на первом месте. Вот мы в студии радио, например, тоже социальную дистанцию соблюдаем. Нужно помнить об этом и беречь свое здоровье и сохранять хорошее настроение.

Чтобы хранить все письма и подарки, дом Дед Мороз построил большой Фото: Андрей АБРАМОВ

ГДЕ ВЗЯТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

- А где это настроение-то взять? У всех работа или учеба, непогода, кредиты.

- Ой, внученька, каждый первый, во всяком случае каждый первый взрослый, это спрашивает. Мне на телефон приходят СМС: «Дедушка, где же искать новогоднее настроение?» А его как готовой конфетки нет! Но чудо в чем - все равно нужно знать, сегодня и сейчас — лучшее время для радости. Хорошее настроение надо создавать самим. Это твое отношение к какой-то ситуации, а дедушка уж поспособствует, чтобы ситуация улучшилась. Пусть счастье и радость поселятся в ваших домах, дорогие ростовчане и все-все, кто меня ждет. Я приду к вам обязательно, а если не встретимся, то все равно найдете подарки с 31 декабря на 1 января под елкой. Уж позаботьтесь, чтобы елочка меня ждала!

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