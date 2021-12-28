Открытие главной елки Ростова 28 декабря 2021: прямая трансляция

Фото: ПОПОВА Екатерина

Во вторник, 28 декабря, в 18.00, на улице Большой Садовой, у входа в парк Горького пройдет открытие самой главной елки Ростова и всей области. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» проведет прямую трансляцию торжества.

У подножия самой высокой новогодней красавицы, а эта елка ростом в 24 метра, соберутся любимые новогодние персонажи детей и взрослых. Не обойдется и без визита главного волшебника этого праздника — Деда Мороза.

Подключайтесь к прямому эфиру сегодня в 18.00 на нашей странице в Инстаграме - @rostov_kp.

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