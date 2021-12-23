31 декабря ночных гуляний у главной елки Ростова не будет, программу сократили

Также на час сократили открытие главной городской ели 28 декабря Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Власти Ростова изменили программу новогодних мероприятий. Теперь на час сократили открытие главной городской ели 28 декабря, а также перенесли на более ранее время праздничную встречу Нового года 31 декабря.

Обновленная программа выглядит так:

16-30 декабря, по расписанию: «Новые приключения Шуршиков или операция: «Спасти Новый год». Исторический парк «Россия - моя история», проспект Шолохова, 31И.

28 декабря, с 18 до 21 часа: Открытие городской новогодней елки. Парк имени Горького

29-30 декабря, с 11 до 16 часов: Акция «Новогодний трамвай»

29-30 декабря, с 18 до 22 часов: Трансляция новогодних программ и поздравлений на светодиодном экране. Парк имени Горького.

31 декабря, с 11 до 14 часов: Акция «Остановка с Дедом Морозом», ее проведут в центре города

31 декабря, с 19 до 21 часа: Встреча Нового года в парке имени Горького.

1 января, с 11 до 12 часов: Спортивный сбор «Побегай 1 января». Старт от главной новогодней елки, парк имени Горького.

2 января, 9.40 до 16 часов: Новогодний маршрут «Поезд Деда Мороза», ж/д вокзал «Ростов-Главный»

3-9 января, с 12 часов: Анимационная новогодняя программа в парках города

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