Ростовчанам спрогнозировали точную погоду на предстоящие праздники

В Ростове на Новый год ожидаются лютые морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице 2021 год завершат лютые морозы. Точный прогноз погоды на предстоящие праздники дали синоптики сервиса «Яндекс.Погода».

27 и 28 декабря воздух прогреется до +3 градусов, в ночные часы температура упадет до нуля градусов. Но после относительно теплых дней по Ростову-на-Дону ударят лютые морозы.

Днем 29 и 30 декабря столбики термометров опустятся до -13 градусов, а ночью и вовсе похолодает до -15 градусов. В новогоднюю ночь температура воздуха составит -12 градусов.

- К 6 января потеплеет до -1, после чего ростовчан ожидает испытание в виде похолодания до минус 18 градусов, - говорится в тексте сообщения.

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Холода продержатся в донской столице 23-24 декабря.