Ростовские синоптики спрогнозировали местным жителям лютые морозы и гололед

В Ростове ожидаются лютые холода и гололед Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице ожидаются сильные морозы и гололед. Такой прогноз дали синоптики гидрометцентра на 23 и 24 декабря. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

Температура в эти дни понизится до отметки в -13 градусов. До такой степени воздух охладится в ночные часы. На дорогах в связи с этим образуется гололед.

Ростовчанам необходимо соблюдать осторожность в такую погоду. Не стоит выходить на тонкий лед и оставлять детей без присмотра. Не следует допускать игр детей у водоемов.

- Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях гололедицы соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать транспортное средство необходимо только на парковочной площадке, не препятствовать работе общественного транспорта и дорожной техники, - говорится в тексте сообщения.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в положенных местах, а ночью иметь на одежде светоотражающие элементы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощный снегопад накрыл Ростов-на-Дону 21 декабря 2021: что происходит в городе.

Ведем прямую трансляцию с улиц донской столицы.