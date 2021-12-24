Куда сходить на Новый год 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: главные площадки, концерты, экскурсии

Фото: Михаил Фролов.

Подробная афиша развлечений на Новый год 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.

Встречи Нового года у главной елки в этом году снова не будет. Празднование 31 декабря состоится, но продлится с 19.00 до 21.00. Кстати, официальное открытие елки пройдет 28 декабря с 18.00 до 21.00.

Но прогулки по украшенному Ростову никто не запрещал. Прогуливаясь по Большой Садовой, можно увидеть сразу несколько инсталляций с функцией дополненной реальности. На площади Советов это скульптуры оленей, на пересечении с переулком Буденновским — гиганткие подарочные коробки, а возле кинотеатра «Ростов» — герои мультфильма «Смешарики». Если навести на фигуры камеру смартфона, начнется трансляция сказочных персонажей.

Украсили в этом году и другие части города. Возле Старо-Покровского храма поставили фигуры новогодних венков и елочного шара, напротив Музыкального театра — топиарную композицию «Повозка с лошадьми». На Театральной площади в этом году появилась еще одна новогодняя ель.

1 января праздник в городе устроят для любителей спорта. С 11 до 12 часов здесь пройдет марафон «Побегай 1 января». Старт у главной новогодней елки возле парка Горького. 2 января праздничные мероприятия пройдут в необычном месте — на главном железнодорожном вокзале. Сюда приезжает «поезд Деда Мороза». С 3 по 9 января власти обещают организовать новогодние площадки в парках города. Начало — в 12.00.

Напомним, еще до Нового года в Ростове пройдет акция «Новогодний трамвай». Транспорт, пассажирами которого будут аниматоры, будет курсировать с 29 до 30 декабря, с 11 до 16 часов. 31 декабря ростовчан будет поздравлять на остановках Дед Мороз.

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