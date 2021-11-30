Ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: дата открытия, расписание цены на билеты

В этом году покататься на коньках можно на четырех площадках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все лучшие ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону — открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.

«ЛЕДОГРАД»

Парк Революции, площадь Театральная, 3.

Понедельник — пятница:

с 10.30 до 17.30 — 220 рублей за сеанс (длится в течение часа);

с 18.00 до 22.00 — 250 рублей за сеанс

Суббота – воскресенье:

9.00 — 22.00 — 270 рублей за сеанс

Студенты могут покататься со скидкой — за 100 рублей в час в будние дни.

«ICE ARENA»

Парк «Сказка», проспект Коммунистический, 36/4

Катания проходят в субботу и воскресенье. Расписание может меняться, точное время можно уточнить по номеру: +7 (863) 224 66-07. Цена — 500 рублей за час.

КАТОК В ТЦ «РИО»

Проспект Михаила Нагибина, 17; 3-й этаж

Расписание: ежедневно, с 10.00 до 22.00

Цены:

Прокат коньков — 400 рублей за сеанс (55 минут);

Выход на лёд со своими коньками - 150рублей за сеанс;

Камера хранения — 100 рублей.

«ЛЕДАКС»

Город Аксай, улица Шолохова 2.

Расписание с 29 ноября по 5 декабря (позже может меняться):

Вторник: 10:30 – 11:30; 12:45 – 13:45; 14:00 – 15:00; 15:15 – 16:15; 20:15 – 21:15

Среда: 12:45 – 13:45; 20:15 – 21:15

Четверг: 11:30 – 12:30

Пятница: 11:30 – 12:30; 20:15 – 21:15

Суббота: 19:00 – 20:00; 20:15 – 21:15

Воскресенье: 13:15 – 14:15; 14:30 – 15:30; 15:45 – 16:45; 17:00 – 18:00; 18:00 – 19:00.

Цены:

Детский – 250 рублей;

Льготный – 300 рублей;

Взрослый – 350 рублей;

Прокат коньков – 50 рублей (необходим залог).

В ТЦ «Мега» в этом году каток работать не будет — его демонтировали. В киноцентре «Большой» пока затрудняются ответить, будет ли работать каток в этом году.

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