Ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону: дата открытия, расписание цены на билеты

В этом году покататься на коньках можно на четырех площадках.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Все лучшие ледовые катки 2021 — 2022 в Ростове-на-Дону — открытые, крытые, ночные. Подробное расписание катков и цены на билеты.
«ЛЕДОГРАД»
Парк Революции, площадь Театральная, 3.
Понедельник — пятница:
с 10.30 до 17.30 — 220 рублей за сеанс (длится в течение часа);
с 18.00 до 22.00 — 250 рублей за сеанс
Суббота – воскресенье:
9.00 — 22.00 — 270 рублей за сеанс
Студенты могут покататься со скидкой — за 100 рублей в час в будние дни.
«ICE ARENA»
Парк «Сказка», проспект Коммунистический, 36/4
Катания проходят в субботу и воскресенье. Расписание может меняться, точное время можно уточнить по номеру: +7 (863) 224 66-07. Цена — 500 рублей за час.
КАТОК В ТЦ «РИО»
Проспект Михаила Нагибина, 17; 3-й этаж
Расписание: ежедневно, с 10.00 до 22.00
Цены:
Прокат коньков — 400 рублей за сеанс (55 минут);
Выход на лёд со своими коньками - 150рублей за сеанс;
Камера хранения — 100 рублей.
«ЛЕДАКС»
Город Аксай, улица Шолохова 2.
Расписание с 29 ноября по 5 декабря (позже может меняться):
Вторник: 10:30 – 11:30; 12:45 – 13:45; 14:00 – 15:00; 15:15 – 16:15; 20:15 – 21:15
Среда: 12:45 – 13:45; 20:15 – 21:15
Четверг: 11:30 – 12:30
Пятница: 11:30 – 12:30; 20:15 – 21:15
Суббота: 19:00 – 20:00; 20:15 – 21:15
Воскресенье: 13:15 – 14:15; 14:30 – 15:30; 15:45 – 16:45; 17:00 – 18:00; 18:00 – 19:00.
Цены:
Детский – 250 рублей;
Льготный – 300 рублей;
Взрослый – 350 рублей;
Прокат коньков – 50 рублей (необходим залог).
В ТЦ «Мега» в этом году каток работать не будет — его демонтировали. В киноцентре «Большой» пока затрудняются ответить, будет ли работать каток в этом году.
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