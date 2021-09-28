Специалисты рассказали, ожидаются ли в регионе погодные аномалии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прогноз погоды на зиму 2021 — 2022 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре России. Синоптики собрали данные о температурном режиме в отопительный период — с октября по март.

В прогнозе говорится о том, ожидаются ли отклонения месячной температуры в каждом регионе. Специалисты также указали нормы температуры для крупных городов.

Температурный режим в октябре. Фото: Гидрометцентр России.

В октябре и ноябре температура в Ростовской области будет близкой к норме. В Ростове-на-Дону нормальная средняя температура в октябре — +9,2 градуса, в ноябре — +3,8 градуса.

Температурный режим в декабре. Фото: Гидрометцентр России.

Зимой никаких погодных аномалий также не прогнозируется. И в декабре, и в январе, и в феврале ожидается температура, близкая к норме. Для Ростова-на-Дону это - 1 градус в декабре, - 4,8 градуса в январе и – 3,9 градуса в феврале.

Температурный режим в январе. Фото: Гидрометцентр России.

Не удивит ростовчан и весенняя погода. Синоптики считают, что температурный режим марта не изменится. В среднем, в первый месяц весны средняя температура составляет +1,5 градуса.

Температурный режим в марте. Фото: Гидрометцентр России.

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