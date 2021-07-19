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Общество19 июля 2021 19:37

Почему Ростов стал самым пыльным городом России, - объяснил ученый

Ростов-на-Дону является лидером по загрязнению техногенной пылью среди крупных городов страны
ТИХОНОВА Татьяна
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Крупная пыль не представляет опасности, пока пыльная буря не поднимет ее на уровень дыхательных путей человека. Фото: ДАДАЯН Давид.

Крупная пыль не представляет опасности, пока пыльная буря не поднимет ее на уровень дыхательных путей человека. Фото: ДАДАЯН Давид.

Ростов стал лидером экологического антирейтинга: мы в лидерах по загрязнению техногенной пылью среди крупных городов России. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на исследование ученых Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук.

Помимо Ростова-на-Дону проверяли Уфу, Пермь, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Нижний Новгород, Мурманск и Екатеринбург. В ходе исследования ученые взяли в каждом городе около 40 проб во дворах жилых домов, и ростовские пробы оказались самыми загрязненными.

Как объяснил директор Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Камиль Казеев, техногенная пыль, которую изучали экологи, сравнима по размеру с крупным и мелким песком — от четверти миллиметра до одного миллиметра и от одной десятой миллиметра до четверти. Однако, эти частицы не так опасны как более мелкие фракции.

- Эти фракции редко поднимаются с поверхности высоко в воздух по сравнению с более мелкой пылью, которая может доставлять серьезные проблемы при больших концентрациях в воздухе, - прокомментировал ученый. - Кроме того, более значительная доля исследуемых частиц состоит из частиц шлака, кирпича, штукатурки и других строительных остатков, которые имеет нетоксичный химический состав: кислород, кремний, железо, алюминий, кальций, магний, калий, натрий, титан. Тяжёлые металлы (свинец, медь и хром) были менее распространены в исследуемых образцах.

Но даже тяжелая крупная пыль представляет из себя проблему во время пыльных бурь, когда частицы поднимаются с земли высоко, и человек может их вдохнуть. Эксперт пояснил, что опаснее для человека вдохнуть токсичные газы и аэрозоли, которые появляются в воздухе при крупных пожарах, смоге и залповых выбросах этих веществ в атмосферу крупными промышленными и энергетическими предприятиями. Также опасно возможное поступление опасных загрязнителей пестицидов, тяжёлых металлов, нитратов с питьевой водой и из почвы с продуктами питания.

- К счастью, подобное происходит достаточно редко при соблюдении правил водоочистки и контроля продуктов питания», - успокоил Камиль Казеев.

Как сказал ученый, справиться с проблемой техногенного загрязнения несложно: нужно просто периодически проводить уборку, регулярно поливать дороги и дворы в жаркое время года.

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