«Обиды не было никогда»: ростовчанка спустя 40 лет нашла мать, бросившую ее в роддоме, и взяла под опеку

Ольга нашла маму, когда ей было 37 лет. Фото: Ольга Ивасилишина.

Ольга Ивасилишина из Новочеркасска еще младенцем попала в местный дом малютки и все детство провела в различных детдомах. Маленькую Олю всегда называли сиротой, но не объясняли, что случилось с родителями. Уже будучи взрослой женщиной, она решила узнать больше о своей семье и в итоге спустя почти 40 лет нашла родную мать.

Ольга рассказала «КП - Ростов-на-Дону», как нашла пожилую маму, простила и решила взять ее под опеку.

НЕ ДАВАЛО ПОКОЯ ДЕТСКОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Ольга говорит, что всегда хотела найти маму — не давало покоя детское воспоминание. Когда ей было около пяти лет, во дворе к ней подошла странная незнакомка.

— Она вдруг заплакала и сказала, что когда-нибудь меня заберет. А потом ушла. Еще тогда я решила, что это мама, и не забывала об этом случае, — говорит женщина.

Ольга выросла в детдоме, но смогла устроиться в жизни. Фото: Ольга Ивасилишина.

Несмотря на трудное и одинокое детство, после школы Ольга сама получила профессию, нашла работу. Позже вышла замуж, родила двоих детей, но мысли о своем прошлом и семье не отпускали. На руках было всего два документа - свидетельство о рождении и выписка из истории рождения, но Ольга твердо решила искать маму.

КОГДА ПОМОГАЛА ПОЖИЛЫМ, ДУМАЛА О МАМЕ

Из свидетельства о рождении Ольга узнала, что мать зовут Иватишина Ольга Андреевна. В выписке говорилось, что женщина родом из Семикаракорска. Однако указанные в документе улица и дом существовали только на бумаге, а местные жители такую не помнили.

Записана была в больничной истории и причина поступка той самой «Ольги Иватишиной».

— Говорилось, что мама страдала от тяжелого хронического заболевания, а потому не могла воспитывать ребенка. Кто поставил такой диагноз, не говорилось. Много об этом думала и даже сомневалась в подлинности этой записи. Но после этого, когда помогала пожилым, всякий раз думала о маме. Что ей вот так же кто-то поможет, - делится собеседница.

К поискам подключились волонтеры. Однажды утром они сообщили Ольге, что нашли номер ее родственников.

СДЕЛАЛИ ТЕСТ ДНК

Ольге удалось связаться с младшей сестрой Мамы — тетей Людой. Та сразу поверила, что женщина может быть ее племянницей — настолько был похож голос Ольги на мамин. Людмила сообщила, что старшая сестра находится в социальном учреждении в Азовском районе. Часто навещать и помогать ей она не могла — у самой шесть детей.

— Конечно, я волновалась, у меня подкашивались ноги, сердце выпрыгивало из груди. Всю жизнь у тебя не было родных — и вот перед тобой, кажется, родная мать. Но все равно вопросов было много. Кто она, где жила, как меня родила? — вспоминает Ольга.

Мать и дочь сдали тест ДНК. Фото: Ольга Ивасилишина.

Были и сомнения — у старшей Ольги фамилия оказалась Ивасишина, что не совпадало с данными из документа. Однако пенсионерка согласилась пройти тест ДНК, который показал совпадение 99,9%. Ошибки быть не могло — перед Ольгой была ее мама.

— Она сказала, что ей не отдавали ребенка, хотя она приходила и просила, - пересказывает дочь. – Оказалось, что действительно страдала от серьезного заболевания, при котором бы не потянула бы ребенка.

ЛЮБИТ НЯНЧИТЬСЯ С ВНУКАМИ

Сейчас мать Ольги все еще находится в соцучреждении — из-за хронического заболевания ей требуется особый уход. Однако дочь постоянно навещает родного человека, привозит продукты и лекарства, водит по врачам и восстанавливает документы. Познакомила пожилую женщину с внучками.

— Она их просто обожает. Постоянно просит, чтобы привезла их с собой. Любит с ними нянчиться, — улыбается Ольга.

По словам Ольги, мать обожает внучек. Фото: Ольга Ивасилишина.

Что касается обиды на мать, то женщина говорит, что никогда ее не испытывала.

— Обиды не было никогда. У нее было тяжелое заболевание, просто так получилось в жизни. Да и ничего плохого она мне не сделала. Сейчас мне не в чем ее винить: я хорошо живу, работаю, воспитываю детей. В конце концов эту жизнь дала мне она! — говорит женщина.

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