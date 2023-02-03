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Общество3 февраля 2023 6:00

Ростовчане стали чаще жаловаться на сомнительные спам-рассылки в мессенджерах

Обсудили с юристом, кто и зачем продает телефонные базы номеров, и как обойти уловки сетевых аферистов
Александра КАКАСЬЕВА

Думаю, многие уже привыкли, что время от времени на их личный номер звонят какие-то странные товарищи. Одни предлагают сомнительные товары, другие рекламируют предложения по кредитам, ну, а третьи, и вовсе представляются банками, чтобы обманным путем выманить деньги с карт. Несмотря на то, что в мире уже давно существуют специальные программы по распознанию номеров, нежелательные абоненты придумывают все новые и новые схемы.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с юристом, чтобы узнать, где различные фирмы могут найти ваш номер телефона, насколько это легально, а также, что делать если надоедливые звонки и рассылки не дают покоя.

НОМЕР ПОДКИНУЛА «ВСЕЛЕННАЯ»

- Около трех месяцев назад зарегистрировалась на одном известном сайте, чтобы сравнить ипотечные предложения, - начинает рассказа ростовчанка Марина Тимофеева. – Это была стандартная процедура, ввела имя, фамилию и номер телефона для активации. Буквально на следующей день сотовый просто разрывался от разного рода спам-звонков, то странные банки, то какие-то непонятные услуги по чистке ковров. Все это ужасно раздражало, поэтому быстренько решила установить на смартфоне распознаватель номеров. Но счастье длилось недолго.

Определить правомерность подобных нарушений очень непросто.

Определить правомерность подобных нарушений очень непросто.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Через две недели в мессенджерах началась атака смс-рассылками: то скидки на раскрутку бизнес-аккаунта, то реклама курсов по фотографии, а недавно в 9 утра мне предложили купить мастер-класс по трансформации на миллион. Последнее сообщение мало то, что разбудило в выходной день, так еще и максимально разозлило - "Ну, сколько можно?".

Впервые решила ответить товарищу на другом конце телефона. Пишу: мол, из каких баз вы украли мой личный номер телефона? Ответ обескуражил: «Из вселенной». Вооружившись статьей из административного кодекса, решила припугнуть «вселенную» законом о нелегальном использовании личных данных, но и это никого не напугало. Пожелав мне всего хорошего, парень вышел из чата. Теперь вот не пойму: кто из нас остался в дураках, я или он.

БУКВА ЗАКОНА

- Вообще, продажа базы номеров — это нелегальная история, которой частенько промышляют маркетологи, - уверяет юрист и президент ассоциации выпускников президентской программы Ростовской области, Евгений Коржов. - Происходит это следующим образом: некая компания заказывает у маркетингового агентства проведение акций, для участия в которых люди заполняют заявки. Чаще всего это ФИО, почта и номер телефона. После завершения конкурсов, недобросовестные товарищи передают ваши данные в руки других коллег или того хуже - мошенников.

Зачастую граждане сами дают согласие в части персональных данных.

Зачастую граждане сами дают согласие в части персональных данных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но также не стоит забывать, что зачастую граждане сами дают согласие в части персональных данных, не читая, на что именно оно распространяется, и в каких объемах. Это могут быть заявки на лендинговых страницах, сайты визитки с моментальными розыгрышами, и даже анкеты в магазинах. Чтобы не попасть на крючок аферистов, важно внимательно изучать сайт, на котором вы решили оставить данные. Не стоит доверять сомнительным ресурсам и непроверенным маркетплейсам. В 90% - это поле чудес.

ПРОБЕЛ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

- Например, у серьезных банков и крупных компаний существуют жесткие правила политики конфиденциальности, - продолжает собеседник. - Они не имеют право передавать кому бы то ни было любую информацию о вас, чего не скажешь о странных сайтах. Даже на закон в данном случае никак не сослаться, раз подписал документ, он автоматически активизируется в системе.

Конечно, если база номеров была получена с нарушением 152-ФЗ "О персональных данных", ответственность будет иметь место, но лишь административная или гражданская. При этом определить правомерность подобных нарушений очень непросто. Таких случаев единицы, ведь у нас в стране нет общей базы номеров со списком всех предоставленных разрешений.

Чтобы подобные прозвоны больше не беспокоили, лучше всего установить специальную программу.

Чтобы подобные прозвоны больше не беспокоили, лучше всего установить специальную программу.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже антимонопольная служба объясняет, что граждане, которые обращаются с подобными заявлениями, в большинстве своем, получают отказ. Как юрист точно могу сказать, что это большая проблема в правовой системе.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ЗВОНКА

- Если же человек уверен, что "холодные звонки" и спам нарушают его права и законные интересы, он может обратиться в ФАС с соответствующей жалобой. Дальше профильный орган уже сам будет разбираться: присутствует ли в данном конкретном случае нарушение закона или нет, - подчеркивает Евгений. - В идеале должна совпасть совокупность факторов: телефонный номер нужно связать с определенной организацией, затем зафиксировать факт звонка/смс, а также его содержание.

Если же с официального номера компании поступает спам в сообщении, то тут мы делаем скрин-шот, так, чтобы были видны дата, номер телефона и время спама. Затем прикладываем его к жалобе. Совсем идеально - если заявитель приложит еще и скриншот с официального сайта компании, где фигурирует данный номер телефона.

У серьезных банков и крупных компаний существуют жесткие правила политики конфиденциальности.

У серьезных банков и крупных компаний существуют жесткие правила политики конфиденциальности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЛОКИРУЕМ КОНТАКТЫ «ЧЕРНЫХ КОМПАНИЙ»

Чтобы подобные прозвоны больше не беспокоили, лучше всего установить проверенную службу, которую предоставляют любые сотовые операторы. За счет искусственного интеллекта контакты «черных» компаний заносятся в общую систему. После программа либо совсем не показывает звонок, либо выделяет его как подозрительный. В случае если рассылка приходит в мессенджерах, нужно сначала заблокировать контакт, а потом полностью стереть историю переписки.

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