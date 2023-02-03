Ростовчане стали чаще жаловаться на сомнительные спам-рассылки в мессенджерах

Думаю, многие уже привыкли, что время от времени на их личный номер звонят какие-то странные товарищи. Одни предлагают сомнительные товары, другие рекламируют предложения по кредитам, ну, а третьи, и вовсе представляются банками, чтобы обманным путем выманить деньги с карт. Несмотря на то, что в мире уже давно существуют специальные программы по распознанию номеров, нежелательные абоненты придумывают все новые и новые схемы.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с юристом, чтобы узнать, где различные фирмы могут найти ваш номер телефона, насколько это легально, а также, что делать если надоедливые звонки и рассылки не дают покоя.

НОМЕР ПОДКИНУЛА «ВСЕЛЕННАЯ»

- Около трех месяцев назад зарегистрировалась на одном известном сайте, чтобы сравнить ипотечные предложения, - начинает рассказа ростовчанка Марина Тимофеева. – Это была стандартная процедура, ввела имя, фамилию и номер телефона для активации. Буквально на следующей день сотовый просто разрывался от разного рода спам-звонков, то странные банки, то какие-то непонятные услуги по чистке ковров. Все это ужасно раздражало, поэтому быстренько решила установить на смартфоне распознаватель номеров. Но счастье длилось недолго.

Определить правомерность подобных нарушений очень непросто. Фото: Андрей АБРАМОВ

Через две недели в мессенджерах началась атака смс-рассылками: то скидки на раскрутку бизнес-аккаунта, то реклама курсов по фотографии, а недавно в 9 утра мне предложили купить мастер-класс по трансформации на миллион. Последнее сообщение мало то, что разбудило в выходной день, так еще и максимально разозлило - "Ну, сколько можно?".

Впервые решила ответить товарищу на другом конце телефона. Пишу: мол, из каких баз вы украли мой личный номер телефона? Ответ обескуражил: «Из вселенной». Вооружившись статьей из административного кодекса, решила припугнуть «вселенную» законом о нелегальном использовании личных данных, но и это никого не напугало. Пожелав мне всего хорошего, парень вышел из чата. Теперь вот не пойму: кто из нас остался в дураках, я или он.

БУКВА ЗАКОНА

- Вообще, продажа базы номеров — это нелегальная история, которой частенько промышляют маркетологи, - уверяет юрист и президент ассоциации выпускников президентской программы Ростовской области, Евгений Коржов. - Происходит это следующим образом: некая компания заказывает у маркетингового агентства проведение акций, для участия в которых люди заполняют заявки. Чаще всего это ФИО, почта и номер телефона. После завершения конкурсов, недобросовестные товарищи передают ваши данные в руки других коллег или того хуже - мошенников.

Зачастую граждане сами дают согласие в части персональных данных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но также не стоит забывать, что зачастую граждане сами дают согласие в части персональных данных, не читая, на что именно оно распространяется, и в каких объемах. Это могут быть заявки на лендинговых страницах, сайты визитки с моментальными розыгрышами, и даже анкеты в магазинах. Чтобы не попасть на крючок аферистов, важно внимательно изучать сайт, на котором вы решили оставить данные. Не стоит доверять сомнительным ресурсам и непроверенным маркетплейсам. В 90% - это поле чудес.

ПРОБЕЛ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

- Например, у серьезных банков и крупных компаний существуют жесткие правила политики конфиденциальности, - продолжает собеседник. - Они не имеют право передавать кому бы то ни было любую информацию о вас, чего не скажешь о странных сайтах. Даже на закон в данном случае никак не сослаться, раз подписал документ, он автоматически активизируется в системе.

Конечно, если база номеров была получена с нарушением 152-ФЗ "О персональных данных", ответственность будет иметь место, но лишь административная или гражданская. При этом определить правомерность подобных нарушений очень непросто. Таких случаев единицы, ведь у нас в стране нет общей базы номеров со списком всех предоставленных разрешений.

Чтобы подобные прозвоны больше не беспокоили, лучше всего установить специальную программу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже антимонопольная служба объясняет, что граждане, которые обращаются с подобными заявлениями, в большинстве своем, получают отказ. Как юрист точно могу сказать, что это большая проблема в правовой системе.

ЗАФИКСИРОВАТЬ ФАКТ ЗВОНКА

- Если же человек уверен, что "холодные звонки" и спам нарушают его права и законные интересы, он может обратиться в ФАС с соответствующей жалобой. Дальше профильный орган уже сам будет разбираться: присутствует ли в данном конкретном случае нарушение закона или нет, - подчеркивает Евгений. - В идеале должна совпасть совокупность факторов: телефонный номер нужно связать с определенной организацией, затем зафиксировать факт звонка/смс, а также его содержание.

Если же с официального номера компании поступает спам в сообщении, то тут мы делаем скрин-шот, так, чтобы были видны дата, номер телефона и время спама. Затем прикладываем его к жалобе. Совсем идеально - если заявитель приложит еще и скриншот с официального сайта компании, где фигурирует данный номер телефона.

У серьезных банков и крупных компаний существуют жесткие правила политики конфиденциальности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЛОКИРУЕМ КОНТАКТЫ «ЧЕРНЫХ КОМПАНИЙ»

Чтобы подобные прозвоны больше не беспокоили, лучше всего установить проверенную службу, которую предоставляют любые сотовые операторы. За счет искусственного интеллекта контакты «черных» компаний заносятся в общую систему. После программа либо совсем не показывает звонок, либо выделяет его как подозрительный. В случае если рассылка приходит в мессенджерах, нужно сначала заблокировать контакт, а потом полностью стереть историю переписки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Ростовской области аферисты всего за два звонка разбогатели на 1,5 млн рублей

Сейчас преступников ищут, возбуждены уголовное дела(подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Житель Ростова потерял больше 200 тысяч рублей после беседы с аферистом

Сейчас преступника, который присвоил чужие деньги, ищет полиция(подробнее)