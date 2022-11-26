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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 19:12

Житель Ростова потерял больше 200 тысяч рублей после беседы с аферистом

Сейчас преступника, который присвоил чужие деньги, ищет полиция
Ангелина СКИБА
Ростовчанин поверил мошеннику и потерял свои накопления

Ростовчанин поверил мошеннику и потерял свои накопления

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростова-на-Дону потерял 212 тысяч рублей после недолгой беседы с телефонным аферистом. Обманщик быстро вошел в доверие к жертве, выманил деньги, а потом перестал отвечать на звонки, рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону.

Пострадавшим оказался 53-летний мужчина. Он ответил на звонок с незнакомого номера и узнал от «сотрудника банка», что «по карте проводятся сомнительные операции».

Ростовчанин толком ничего не успел сообразить, как разговорчивый специалист перешел на тонкое запугивание, рассказывая об участившихся кражах со счетов. Хитрец добавил, что знает об этом все и сможет защитить сбережения клиента самым наилучшим образом. Однако для этого ему нужны были данные карты и специального смс-сообщения.

Взволнованный слушатель согласился с условиями, все продиктовал и начал ждать, когда же его деньги переведут на безопасный счет. Через время услужливый собеседник перезвонил и сообщил, «что волноваться больше ни о чем не нужно». После этого пришло уведомление о списании суммы.

Только тогда пострадавший понял, что оказался жертвой мошенника и обратился в полицию. Теперь в случившемся разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД просят жителей Дона не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону. Мошенники придумывают разные истории, чтобы запугать или сбить с толку. Всю информацию нужно перепроверять по официальным горячим линиям банков. Сообщать личные данные своих счетов и смс-код нельзя.

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