В Ростове будут судить мужчину, который за деньги помогал в поступлении на учебу

Сейчас житель Сочи находится под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону будут судить жителя Сочи, который пообещал нескольким родителям за деньги устроить их детей на учебу в донской столице. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Предварительно, 32-летний мужчина действовал в обход закона с 2019 по 2021 год. За это время он успел получить за свои услуги 400 тысяч рублей. Однако отвечать за обманные махинации ему все равно пришлось.

Подозреваемого в итоге задержали и завели в его отношении дело сразу по двум уголовным статьям: «Посредничество во взяточничестве» и «Мошенничество». Сейчас житель Сочи находится под домашним арестом.

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