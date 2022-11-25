В Ростовской области разведчика из Украины осудили за обман бизнесмена Вадима Варшавского

Ранее подозреваемому грозило наказание по статье «Государственная измена» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за обман бизнесмена Вадима Варшавского осудили мужчину с двойным гражданством, которого ранее завербовала служба безопасности Украины. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по донскому региону.

Как пояснили в ведомстве, в 2020 году мужчине поручили собирать сведения о сотрудниках органов безопасности, но он был раскрыт и получил предупреждение с указанием того, что его ожидает в случае наказания по статье «Государственная измена».

После этого деятель снизил свою активность, но через время решил обмануть осужденного бизнесмена на 1,5 млн долларов США. По данным следствия, мужчина предложил представителям Вадима Варшавского свою помощь в освобождении из-под стражи. Подозреваемый заявил, что якобы «имеет связи среди высшего руководства в правоохранительных органах» и за деньги может повлиять на ситуацию.

Нежданного помощника в итоге с поличным поймали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. В итоге задержанный получил 4 года колонии общего режима.

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