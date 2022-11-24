Суд признал банкротом экс-депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского

Решение о банкротстве утвердили в ноябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бизнесмена и бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского признали банкротом. Такое решение в ноябре принял Арбитражный суд Москвы, передает «Интерфакс».

По итогам слушаний утвердили финансового управляющего, который теперь будет следить за процедурой реализации имущества. Отчет по этой работе специалист предоставит в мае 2023 года.

Напомним, годом ранее Девятый арбитражный апелляционный суд уже признавал законным начало банкротства и реструктуризацию долгов бизнесмена. Кроме того, в сентябре 2021 году его приговорили к 7 годам общего режима по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Также Вадима Варшавского в 2019 году осудили за неуплату 490 млн рублей налогов «Ростовским электрометаллургическим заводом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-депутат Госдумы от Ростовской области Вадим Варшавский пойдет под суд за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

По версии следствия, бизнесмен и гендиректор электрометаллургического завода обманывал государство, внося в декларацию заведомо ложные сведения (подробности)