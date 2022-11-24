В Ростовской области будут судить организаторов экстремисткой религиозной организации

Мужчины уже находятся под стражей и ожидают слушаний Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области будут судить троих таганрожцев, которых подозревают в организации запрещенной секты. Мужчины уже находятся под стражей и ожидают слушаний. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

- Дело завели по части 1 статьи 282.2 УК РФ. Было проведено 17 обысков и 13 судебных экспертиз, среди которых религиоведческие, почерковедческие и лингвистические. Также допросили свидетелей, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, задержанные состояли в организации Свидетелей Иеговы «Таганрог»*. Они считались «старейшинами» и фактическими руководителями группы: c 2016 по 2021 года собирали богослужения, вели обучающие занятия и вовлекали в свою идеологию других людей.

*Свидетели Иеговы - религиозная организация, которую признали экстремисткой, запрещена в России

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