Организаторов незаконной миграции и 120 иностранцев задержали в Ростовской области

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции провели 15 обысков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области раскрыли два независимых друг от друга канала миграции. После этого было возбуждено два уголовных дела в отношении 6 организаторов. Четверых уже взяли под стражу на два месяца, еще двое сейчас находятся под подпиской о невыезде. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

- Каналы действовали в интересах бесперебойной работы распределительного центра торговой сети в Аксайском районе, - пояснили в ведомстве.

Параллельно с основными задержаниями бойцы ФСБ вместе с представителями Росгвардии, МВД и Южного таможенного управления провели 15 обысков.

В итоге подозрения относительно организаторов подтвердились. Также поймали более 120 иностранцев. В отношении 57 человек составили 98 административных протоколов. После судебных слушаний 55 жителей граждан из Центрально-Азиатского региона решили выдворить за пределы страны.

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