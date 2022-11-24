В Ростовской области осудили подозреваемого в мошенничестве на 1,5 млн долларов США

Дело рассматривалось в Ростовском областном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области 4 года колонии общего режима получил мужчина с двойным гражданством, который пытался совершить мошенничество на 1,5 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Росси по региону.
По данным ведомства, подозреваемый предложил помощь представителям осужденного бизнесмена Вадима Варшавского. Мужчина заявил, что за внушительную сумму готов оказать содействие в освобождении заключенного. Нежданный помощник заверил, что «имеет связи среди высшего руководства в правоохранительных органах».
К слову, получить заветную сумму подозреваемый так и не смог, потому его с поличным поймали бойцы ФСБ. После этого дело рассматривалось в Ростовском областном суде.
Добавим, на слушаниях выяснилось, что задержанный в 2018 году был завербован службой безопасности Украины. В 2020 году мужчина получил задание собирать сведения о сотрудниках органов безопасности. Однако и это дело он так и не выполнил, потому что его раскрыли и предупредили о последствиях, которые ожидают в случае наказания по статье «Государственная измена».
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