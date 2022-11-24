В Ростовской области пятеро экстремистов получили сроки за подготовку к захвату власти

Задержанные виновными себя не признали, и еще могут оспорить свое наказание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области пятеро экстремистов получили сроки за участие в террористической организации и планах о насильственном захвате власти. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Двое проведут в заключении по 13 лет, остальные трое - по 14 лет. Всех отправят в колонии строгого режима. Подсудимые виновными себя не признали, и еще могут оспорить свое наказание, - сообщили в инстанции.

Известно, что пятеро мужчин в 2016 году вступили в Крыму в подразделение запрещенной «Партии исламского освобождения»*. Задержанные принимали активное участие в деятельности группы, в том числе посещали тайные собрания, вели агитацию и пытались привлечь в свои ряды местных жителей.

*«Партия исламского освобождения» запрещена в России решением Верховного Суда на основании представления Генеральной прокуратуры и материалов ФСБ

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