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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 6:04

Житель Ростовской области потерял деньги после перевода на «резервный счет»

Аферист пообещал мужчине сохранить его сбережения, но в итоге похитил сумму и скрылся
Ангелина СКИБА
Нельзя доверять незнакомцам, которые предлагают помощь с деньгами

Нельзя доверять незнакомцам, которые предлагают помощь с деньгами

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Ростовской области потерял все свои сбережения после беседы с аферистом. Хитрец выманил у жертвы 50 тысяч рублей, и теперь находится в розыске. Об этом рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, 51-летний мужчина поверил незнакомцу, который позвонил и представился полицейским. Фейковый правоохранитель сообщил слушателю, что деньги на счете можно сохранить с помощью надежной и проверенной схемы.

«Специалист» попросил у собеседника реквизиты банковской карты и секретный код из смс. После этого сумма должна была перейти на «резервный счет», но она сразу же исчезала, а сам советчик перестал отвечать на звонки. Только тогда пострадавший понял, что его ограбили и позвонил уже настоящим сотрудниками полиции.

Жителям Дона напоминают: не следует доверять неизвестным людям, которые предлагают легкие деньги или безопасные счета. Всю информацию нужно проверять в официальных учреждениях. Лучше всего вовсе не поднимать трубку с незнакомым номером.

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