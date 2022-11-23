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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 8:03

Серийного похитителя товаров поймали в одном из магазинов Ростова-на-Дону

В отношении мужчины уже завели уголовное дело
Ангелина СКИБА
Ранее ростовчанин уже был судим за разбой

Ранее ростовчанин уже был судим за разбой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону поймали хитреца, который похищал товары из магазинов. Теперь вместо необременительной прогулки среди прилавков мужчине грозит тюрьма, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

- Задержали 40-летнего ростовчанина в одной из торговых точек. Он взял со стеллажа лазерный термометр и оставил его на закрытой кассе, где не было работника. Затем вышел и с обратной стороны кассы забрал вещь. В этот момент нарушителя остановил охранник, - сообщили в полиции.

Находчивый воришка сейчас находится в статусе подозреваемого. Возбуждено дело. Правоохранители уже выяснили, что мужчина успел совершить еще два подобных налета. Добычей в этих случаях оказались товары на сумму в 23 тысячи рублей. Известно также, что житель донской столицы ранее уже был судим за разбой.

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