Серийного похитителя товаров поймали в одном из магазинов Ростова-на-Дону

Ранее ростовчанин уже был судим за разбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону поймали хитреца, который похищал товары из магазинов. Теперь вместо необременительной прогулки среди прилавков мужчине грозит тюрьма, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

- Задержали 40-летнего ростовчанина в одной из торговых точек. Он взял со стеллажа лазерный термометр и оставил его на закрытой кассе, где не было работника. Затем вышел и с обратной стороны кассы забрал вещь. В этот момент нарушителя остановил охранник, - сообщили в полиции.

Находчивый воришка сейчас находится в статусе подозреваемого. Возбуждено дело. Правоохранители уже выяснили, что мужчина успел совершить еще два подобных налета. Добычей в этих случаях оказались товары на сумму в 23 тысячи рублей. Известно также, что житель донской столицы ранее уже был судим за разбой.

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