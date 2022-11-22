В Ростове поймали мужчину, который после расправы инсценировал самоубийство супруги

Жертва ростовчанина погибла от удара ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве супруги. Мужчине уже предъявили обвинение, и он во всем сознался, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

- Известно, что смертельную разборку 45-летний ростовчанин устроил на съемной квартире. Во время ссоры со своей 25-летней женой он схватил нож и ударил ее в шею. Женщина из-за этого умерла на месте, - сообщили в ведомстве.

Также следователи выяснили, что мужчина после случившегося не раскаялся, а, наоборот, инсценировал самоубийство своей жертвы и сбежал. Однако эта хитрость в итоге не удалась - подозреваемого поймали уже на следующий день после случившегося.

После этого было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 6 лет тюрьмы с последующим ограничением свободы.

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