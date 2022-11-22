В Ростовский области «таллиевый отравитель» обжаловал свой приговор

На скамье подсудимых находится бывший работник таганрогского предприятия Фото: Артем КИЛЬКИН

Осужденный в Ростовской области по делу об отравлении сотрудников ТАНТК имени Бериева подал жалобу на свой приговор. Это заявление поступило в Четвертый кассационный суд Краснодара.

По данным на сайте инстанции, дело уже приняли к рассмотрению. Его приняли 7 ноября этого года, а первые слушания назначили уже на 6 число следующего месяца.

Напомним, подозреваемый - бывший инженер таганрогского предприятия. По официальной версии, специалист поссорился с коллегой и подсыпал таллий в бутыли с питьевой водой. В итоге пострадали 30 человек. За это преступление мужчину осудили на 8 лет колонии общего режима. Ранее это решение также поддержали в Ростовском областном суде, где рассматривалась апелляция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области врача тюремной больницы освободили от наказания за гибель пациента

Судебные разбирательства по этому делу велись с 2021 года (подробности)