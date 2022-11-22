В Ростове врача тюремной больницы признали виновной в смерти «краснодарского каннибала»

Приговор вынесли в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области врача тюремной больницы на 2 года осудили за гибель пациента и сразу же освободили от наказания из-за истекшего срока давности уголовного дела. Об этом сегодня, 22 ноября, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
- Приговор был вынесен в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. На основании статей 78 УК РФ и 302 УПК РФ подозреваемая освобождена от наказания в связи с истечением срока давности, - пояснили в инстанции.
Напомним, под статью о причинении смерти по неосторожности попала эндокринолог терапевтического отделения филиала МОТБ ФСИН России. В 2021 году следователи выяснили, что годом ранее «специалист допустила ошибки при оказании помощи осужденному». Добавим, у пациента по прозвищу «краснодарский каннибал», предположительно, произошла интоксикация организма, которая привела к остановке сердца.
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